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    США и Британия настаивают на политическом диалоге в Йемене - Белый дом

    Тема:

    Военная кампания в Йемене (227)

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    По мнению советника президента США по национальной безопасности Лизы Монако и главы британского МИД Филипа Хаммонда, исключительно военный подход приведет к дальнейшим страданиям и дестабилизации региона.
    Протесты хуситов в Сане против авиаударов
    REUTERS Khaled Abdullah

    ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Лиза Монако и глава британского МИД Филип Хаммонд обсудили необходимость политического диалога для урегулирования ситуации в Йемене, сообщил Белый дом.

    Протесты хуситов в Сане против авиаударов
    REUTERS Khaled Abdullah
    Многотысячные акции протеста хуситов и их противников в Йемене

    В ходе встречи стороны согласились, что "выработанное в результате переговоров политическое решение будет лучшим выходом из сложившейся ситуации, тогда как исключительно военный подход приведет к дальнейшим страданиям и дестабилизации региона".

    Согласно сообщению Белого дома, дипломаты также обсудили продолжающиеся переговоры по иранской ядерной проблеме, отметив настрой на достижение "долгосрочного, всестороннего соглашения".

    На переговорах также была затронута ситуация в Ливии, стороны подтвердили намерение поддерживать усилия ООН по формированию единого правительства и необходимость решения существующих вопросов политическими мерами.

    Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек.

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