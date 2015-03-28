США и Британия настаивают на политическом диалоге в Йемене - Белый дом

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Лиза Монако и глава британского МИД Филип Хаммонд обсудили необходимость политического диалога для урегулирования ситуации в Йемене, сообщил Белый дом.

В ходе встречи стороны согласились, что "выработанное в результате переговоров политическое решение будет лучшим выходом из сложившейся ситуации, тогда как исключительно военный подход приведет к дальнейшим страданиям и дестабилизации региона".

Согласно сообщению Белого дома, дипломаты также обсудили продолжающиеся переговоры по иранской ядерной проблеме, отметив настрой на достижение "долгосрочного, всестороннего соглашения".

На переговорах также была затронута ситуация в Ливии, стороны подтвердили намерение поддерживать усилия ООН по формированию единого правительства и необходимость решения существующих вопросов политическими мерами.

Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек.