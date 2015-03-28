Хуситы перемещают артиллерию к границе Йемена с Саудовской Аравией

САНА, 28 мар — РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы перемещают артиллерийские подразделения к границе с Саудовской Аравией, передает телеканал "Аль Джазира" утром в субботу.

"Первая артиллерийская бригада в Сааде начала перемещать технику в сторону местности Аль Бакаа на границе с Саудовской Аравией", — передает корреспондент телеканала.

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Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек.