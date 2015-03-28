МВД Йемена приводит подразделения в состояние высшей боеготовности

САНА, 28 мар — РИА Новости. МВД Йемена в ночь на субботу распорядилось привести все подразделения правоохранительных органов в состояние высшей боевой готовности, говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

МВД призвало граждан "быть готовыми к отражению любой агрессии при полной координации с различными войсками, а также беречь общественную и частную собственность".

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Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек.