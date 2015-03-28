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    МВД Йемена приводит подразделения в состояние высшей боеготовности

    Тема:

    Военная кампания в Йемене (227)

    (обновлено: )26101
    МВД призвало граждан "быть готовыми к отражению любой агрессии при полной координации с различными войсками, а также беречь общественную и частную собственность".
    Ситуация в Йемене
    REUTERS Khaled Abdullah

    САНА, 28 мар — РИА Новости. МВД Йемена в ночь на субботу распорядилось привести все подразделения правоохранительных органов в состояние высшей боевой готовности, говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

    МВД призвало граждан "быть готовыми к отражению любой агрессии при полной координации с различными войсками, а также беречь общественную и частную собственность".

    Смотрите фотоленту: Многотысячные акции протеста хуситов и их противников в Йемене

    Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек.

    РИА Новости
    Военная операция в Йемене. Инфографика
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