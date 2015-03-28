Война в Йемене истощит ресурсы Саудовской Аравии - верховный муфтий Сирии

ДАМАСК, 28 мар — РИА Новости, Мохамад Алаеддин. Военная операция международной коалиции в Йемене затянется и истощит все ресурсы Саудовской Аравии и стран-союзниц, заявил РИА Новости верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун.

Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек.

"Предстоящая продолжительная война (в Йемене) истощит все их (стран-участниц коалиции) ресурсы, так как они завязли в болоте", — рассказал верховный муфтий. Он отметил, что "происходящее в Йемене — то же самое, что произошло, когда Саддам Хусейн напал на Кувейт". "Разжигаемый в Йемене огонь распространится на Саудовскую Аравию и на тех, кто ее поддержал", — считает Хассун.

За день до начала операции в Йемене замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад рассказал РИА Новости, что Дамаск "против терроризма в Йемене и стоит на стороне йеменского народа в его борьбе за целостность территории страны и поиске мирного решения (кризиса)".

По словам Мекдада, Сирия продолжает страдать от бесконечных проблем, которые появились в результате продолжающейся несколько лет войны в арабской республике. Сирийское руководство "не желает ни одной арабской стране пережить такие события", добавил он.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 200 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики группировки "Исламское государство", объявившие 29 июня о создании "исламского халифата" на подконтрольных им территориях Ирака и Сирии.