Скаршевский: сильная гривна - удар по бюджету

РИА Новости Украина

Сегодня в стране складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, населению нужна сильная, укрепляющаяся гривна – она напрямую влияет на уровень благосостояния украинцев. Но с другой стороны, усиливающаяся гривна мешает власть наполнять и выполнять бюджет. Подробнее об этом на своей странице в Facebook пишет экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Он отмечает, что с начала года гривна стремительно укрепляется – с 28,5 грн/$ в январе (среднемесячный курс), 27,1 грн/$ в феврале и, наконец, до 26,3 грн/$ в марте.

"Причины этому явлению известны — сезонность, благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, а также дополнительное стимулирование Нацбанком притока краткосрочного спекулятивного капитала посредством сверхвысокой учетной ставки в 17%", – разъясняет эксперт.

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Он предлагает задуматься о фактических последствиях для бюджета.

"В январе 2018 года план доходов от таможенных платежей (НДС и акцизы на импортные товары, ввозная пошлина) был перевыполнен на 15,2%. Это и неудивительно — импорт вырос, а обменный курс гривны в январе — 28,5 грн/$ — был близок к заложенному в бюджете — 29,3 грн/$", – приводит цифры Скаршевский.

А вот с февраля, продолжает аналитик, с момента укрепления гривны, несмотря на продолжающийся рост импорта, по таможенным доходам начинается провальная тенденция.

"- В феврале госбюджет недополучил от таможни 873 млн грн (минус 3,4% от плана),

– А в марте госбюджет недополучил 6 (!) млрд грн (минус 20% от плана доходов на март)", – сообщает эксперт.

При этом, с учетом того, что таможенные платежи составляют 40% доходов госбюджета, то и получается, что "одна из причин провала по общим доходам госбюджета (минус 5,1 млрд грн) — это укрепление гривны в марте до 26,3 грн/$, что на 3 гривны ниже среднегодового обменного курса, заложенного в бюджете на 2018 год".

"А тут еще сегодня Нацбанк решил перечислить в бюджет на 15 млрд грн меньше, чем предусмотрено Законом о госбюджете на 2018 год — 35 млрд грн вместо 50 млрд грн. Что называется, ударим по доходам бюджета сильной гривной и снижением отчислений в бюджет", – резюмировал Виктор Скаршевский.