Хозяйке на заметку. Как укрепление гривны скажется на ценах

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

После падения гривны в начале 2018 года нацвалюта постепенно вернула свои летние позиции, и сегодня официальный курс составляет 25 гривен 92 копейки за доллар.

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По мнению экспертов, гривна продолжит и далее укрепляться. Тем временем товары на полках магазинов пока ещё не дешевеют. Эксперты традиционно говорят, что цены на продукты меняются с определенным лагом — примерно через неделю после изменений курса.

Влияние курсовых изменений на рост и падение цен в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Как быстро участники рынка нефтепродуктов могут среагировать на курсовые изменения? Когда мы сможем увидеть снижение цены?

— Видите ли, топливо практически постоянно закупается — раз в неделю, раз в две недели, в зависимости от того, кто как маркетинг свой построил. Но, да, действительно цены зависят от двух факторов — это цены европейского рынка, потому что мы, к сожалению, энергозависимое государство, и у нас на 85% снабжение идет по импорту, и плюс — от курса гривны, конечно. Потому что купили за валюту, продали за гривну, опять пытаемся купить валюту. Так в этом случае, когда идет изменение внешних цен, то рынок действительно имеет лаг в две-три недели, в зависимости от того, какие у вас запасы в торговой сети. Та ситуация, которая сложилась сегодня на рынке, она полностью опровергает любимый журналистами постулат, что если там что-то дорожает, у нас сразу дорожает, а если там что-то дешевеет, то у нас ничего не дешевеет. На самом деле, мы видим совершенно другую картину. Потому что европейские цены менялись, скажем, с амплитудой в 30 долларов, плюс-минус от 593 до 624, то гривна действительно укрепилась. И дай Бог, чтобы это не было пиар-акцией и.о. НБУ, может быть, после того, как ВР проголосует за его назначение уже без и.о., то все откатиться. Потому что мы же знаем, что в бюджете заложено, к сожалению, 29,3. Особых побед в экономике у нас нет, чтобы гривна так укрепилась, я думаю, что это искусственное и временное явление, к сожалению. Но, тем не менее, это привело к удешевлению топлива за месяц более, чем на гривну, и только с 7 по 12, например, на 50 копеек по всему сегменту произошло удешевление.

Если курс упадет до 25 гривен, насколько может измениться стоимость бензина?

— Здесь все очень просто на самом деле. Важно не насколько гривна падает или поднимается, доллару все равно, важно не на какую величину гривна укрепится, а важно, как долго это будет длиться, вот в чем проблема. И если это тенденция, это один момент. А если это пиковые значения — вниз-вверх, они ни на что не повлияют. Но мы должны четко понимать, что 10 копеек на долларе гривны — это 7 копеек на литре. Всего-навсего. Если гривна на долларе, то 70 копеек на литре уже заложено. Плюс или в минус — не имеет значения.

О влиянии курса валют на цены в эфире «ГС» также рассказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Нацвалюта зміцнилася майже на дві гривні. Чи може це якось відбитися на тих цінах на продукти в магазинах, які ми можемо бачити?

— У грудні ми бачили курс 29, зараз курс вже 26. Фактично, ми бачимо, як гривня досить сильно зміцнилася. Але на цінах це практично не позначилося. Але якщо курс знижується, то ми прийшовши на ринок, можемо побачити, що знижуються ціни перш за все на імпортовані овочі та фрукти. Тобто це перець, це цитрусові, це банани. І якщо, наприклад, вчора був курс один, а сьогодні він вже на 20 копійок менше, то імпортери відпустили цей товар вчора вже по курсу поточному. І якщо ми сьогодні прийдемо на ринок, то ми побачимо, як ціна знизилася. Але на ринку прийнято завжди округляти ціни до гривні або до 50 копійок. Тому ми можемо побачити це зниження лише коли воно відбувається на 50 копійок або на гривню. У магазинах в цей час зниження відбувається трошки меншими темпами. Тому що переоцінка там може відбуватися раз на два тижні, раз на місяць. А іноді взагалі на деякі товари — раз на три місяці. Тому коли курс знижується, вигідно купувати саме на ринках, і саме овочі та фрукти імпортовані. А от якщо курс почне підвищуватися, то тоді вже вигідно буде купувати в магазинах перший місяць, тому що саме за перший місяць ціни фактично не будуть переоцінені.

Чи відіб'ється це на вітчизняних товарах?

— Досить слабо. Питання в тому, що ціна може зменшитися перш за все на ці товари, термін придатності яких невеликий — 5-10 днів. Тобто це ті овочі або фрукти, про які я сказав. А коли термін придатності продуктів півроку, то ви розраховуєте, що ви його продасте десь за три місяці або п'ять місяців. А хто зараз може сказати, який курс буде у червні?

За яким курсом необхідно буде рахувати вже собівартість у червні? Навіть НБУ лише за перші два місяці підняв ставку рефінансування втричі. Це означає, що навіть НБУ не знає, що робиться в економіці, і які прогнози слід давати. Тому імпортери і взагалі бізнес також орієнтуються на такі показники, і він розраховує все одно, що курс на сьогоднішній день по більшості товарів закладений 28 або 30 грн/долар.

Напомним, экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что монетарная политика НБУ — ошибочна уже многие годы, при этом в правительстве тоже не понимают, что без сильной экономики крепкой национальной валюты — не будет.