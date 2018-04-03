Как жить? Безработица, дороговизна, а тут еще и долги по зарплате

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Долги отдают только трусы

На усиление фискального и регуляторного давления государства предприятия ответили наращиванием долгов оп зарплате. Если пару лет назад официальная задолженность редко когда превышала 1-1,5 млрд грн, то сейчас она зашкаливает за 2,5 млрд. По данным за 1 марта 2018 года, общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2455,9 млн грн, или 96,9% по сравнению с 1 февраля 2018 года. Однако если сравнить с аналогичным месяцем прошлого года, то задолженность выросла на 23%. Долги по зарплате начали стремительно расти в прошлом году, когда правительство двукратно увеличило минимальную зарплату.

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Самые большие долги имеет Донецкая (487 млн грн), Луганская (511 млн грн), Харьковская область (234 млн грн). Наименьшую задолженность — Черновицкая (1,5 млн грн), Хмельницкая (5,6 млн грн) и Закарпатская области (2,8 млн грн). Интересно, что более 60% долгов — это экономически активные предприятия, тогда как предприятия-банкроты обеспечили только 30% долгов. Лидерство по долгам занимает промышленность (1,9 млрд грн). 60% промышленных долгов пришлись на перерабатывающие отрасли, 26% — на добывающую отрасль, 10% — на химпром.

Наибольшая задолженность у Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (73,7 млн грн), Судостроительного завода имени 61 коммунара (Николаевская область, 30,3 млн грн) и ФК "Металлист" (Харьковская область, 28,6 млн грн).

Безработица растет

Огромные долги свидетельствуют о серьезной стагнации в промышленности. Промпредприятия вынуждены были повышать зарплату и соцвыплаты, поскольку этого требовало правительство. Многим это оказалось не по карману, поэтому предприятия стали переводить своих рабочих на неполную занятность. Кроме того, частные предприниматели стали массово увольнять своих сотрудников, уводя их "в тень" или оформляя ФОПами, дабы сэкономить на колоссальных социальных выплатах.

Не удивительно, что в таких обстоятельствах растет официальная безработица. По итогам 2017 года безработица была рекордной за последние 15 лет — 10%. В реальности, она значительно больше, учитывая тот факт, что далеко не все безработные обращаются в Центр занятости. Кроме того, на рынке труда Украины значительную роль играет скрытая безработица, когда работник официально числится, однако зарплату не получает месяцами. Таким образом, огромные долги по зарплате — это та же безработица, которая не числится официально.

Как же отреагировало государство на массовый рост долгов по зарплате? Созданием мобильных групп по ликвидации зарплатной задолженности.

"Со 2 апреля начали работать мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплате в шести городах Украины, а именно в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Мариуполе, Торецке и Северодонецке. До конца апреля аналогичные мобильные группы начнут работать в Ривном, Запорожье, Николаеве, Киеве, Хмельницком и Херсоне. Мобильные группы будут проводить регулярную проверку состояния исполнения судебных решений относительно оплаты труда предприятиями", - отметила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

Таким образом, вместо того, чтобы решать проблему систематично, чиновники решили создать очередную ненужную бюрократическую структуру, которая будет прессовать предприятия, требуя взятку.

Украинцы уезжают навсегда

Не удивительно, что в Европу массово хлынул поток украинских заробитчан. Только в Польше количество украинских работников за последние годы выросло в 4 (!) раза. Чехия в этом году в 3 раза увеличила квоты для украинских трудовых мигрантов. Если раньше гастарбайтеры хотели вернуться на родину, то сейчас, согласно опросам, все больше их принимают решения забрать своих близких родственников и навсегда остаться за рубежом. Это чревато сокращением валютных поступлений от заробитчан уже в ближайшие годы.

"Очень хочется задать все политикам и экспертам, которые "льют крокодильи слезы" о бедных украинских гастарбайтерах, вынужденных искать работу на чужбине вопрос: "Что лучше, если человек после 2013 года четыре года сидит без работы и денег, или если он поехал и поработал за границей и за счет заработанных денег содержит семью в Украине?". Слова или, скорее лозунги — "Нужно создавать новые рабочие места" — это все экономическая теория. И так понятно, что если будет новые рабочие места и шикарная зарплата никто не будет ехать на заработки за границу. Но как создать эти новые рабочие места? Вот как раз внятного ответа получить от экспертов и политиков, которые "переживают" за украинских гастарбайтеров, не получается. Чаще всего, можно услышать стандартный набор пустых лозунгов, которые так популярны в Украине после Майдана: борьба с коррупцией, реформы, привлечение инвестиций. Все это просто слова, в действительно жизнь и экономика Украины далека от этих пустых лозунгов. Не удивительно что украинские гастарбайтеры просто смеются, когда слышат разговоры заумных политиков, когда те переживают за них", - написал в своем блоге президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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"Экономист Борис Кушнирук считает, что в Украине очень много выходных, как для бедной страны. Я не экономист, но даже я понимаю, что на самом деле выходных слишком мало.

Умирающая экономика не нуждается в таком количестве рабочей силы. В Украине просто негде работать. Львиная доля рабочих мест это имитация. Никому не нужные должности, на которых платят копеечную зарплату, по сути являющейся пособием по безработице. Целые регионы живут натуральным хозяйством и мелким купи-продай, которым они занимаются в свободное от такой "работы" время. В такой ситуации нужно не отменять, а добавлять выходные. Чтобы люди хотя бы могли спокойно посадить картошку и выжить", — пишет журналист Вячеслав Чечило на своей странице в Facebook.