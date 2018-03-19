Нацбанк ослабил гривны по отношению к доллару

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 19 марта, ослабил курс гривны по отношению к доллару по сравнению с предыдущим банковским днем.

На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 26,35 грн (+8 коп.), евро — 32,42 грн (без изменений) и 10 рублей — 4,58 грн (-3 коп.).

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Официальные курсы валют 16 марта были такими: доллар — 26,27 грн, евро — 32,42 грн и 10 рублей — 4,61 грн.

На минувшей неделе Верховная Рада по предложению президента уволила главу Нацбанка Валерию Гонтареву и назначила на эту должность первого зампредседателя регулятора Смолия, который с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка.