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16.03.201810:21
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    Гривну резко ослабили после смены руководства НБУ

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    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (206)

    (обновлено: )122713
    Официальные курсы валют установлены Национальным банком Украины на пятницу на следующем уровне: доллар — 26,27 гривны, евро — 32,42 гривны и 10 рублей — 4,61 гривны.
    Одна гривна, монета
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 16 марта, ослабил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 26,27 грн (+26 коп.), евро — 32,42 грн (+24 коп.) и 10 рублей — 4,61 грн (+4 коп.).

    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    National Bank Of Ukraine / flickr.com
    Яков Смолий. Справка

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    Официальные курсы валют 15 марта были такими: доллар — 26,01 грн, евро — 32,18 грн и 10 рублей — 4,57 грн.

    Накануне Верховная Рада по предложению президента уволила главу Нацбанка Валерию Гонтареву и назначила на эту должность первого зампредседателя регулятора Смолия, который с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка.

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