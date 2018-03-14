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    Нацбанк объяснил укрепление гривны

    (обновлено: )7501
    Как заявили в НБУ, укрепление гривны свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной.
    Доллары и гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. 

    Гривны
    УНИАН
    Львов: укрепление гривны продлится недолго
    Укрепление гривны по отношению к доллару является сезонным, заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве.

    "Укрепление гривны свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", – отметил Смолий.

    По его словам, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в феврале-марте активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Минфина.

    Он добавил, что на соотношение гривны к доллару отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.

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