Нацбанк объяснил укрепление гривны

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина.

Укрепление гривны по отношению к доллару является сезонным, заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве.

"Укрепление гривны свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", – отметил Смолий.

По его словам, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в феврале-марте активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Минфина.

Он добавил, что на соотношение гривны к доллару отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.