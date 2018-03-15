Хозяйке на заметку: гривна укрепилась ненадолго

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы
Курс доллара перешел к снижению на фоне новостей об отставке Рекса Тиллерсона с должности председателя Государственного департамента США. Сообщается, что курс американской валюты снижается по отношению к иене и другим основным валютам. Медленно, но, тем не менее, тренд задан.
Эксперты также сообщают, что кроме отставки Тиллерсона давление на доллар оказывают данные об инфляции в США за февраль, которые позволили предположить, что Федеральная резервная система продолжит повышать ключевую ставку умеренными темпами.
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В то же время Нацбанк Украины, исходя из его выхода на межбанк, больше не собирается топить доллар и укреплять нацвалюту.
Курсовые колебания в мире проанализировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире радиостанции Голос Столицы.
(текст публикуется на языке оригинала)
Крім падіння курсу долара повідомлення про відставку Тілерсона призвело до падіння акцій на Уолл-стріт. Це тимчасове явище?
— Я би не пов'язував би ці дві події. Все ж таки Тілерсон обіймав посаду, яка не впливала на економіку США, бо Держдеп це більше все ж таки зовнішня політика державна. Наприклад, якби змінився голова ФРС (Федеральна резервна система — ред.) США, можливо тоді були б якісь нервозні коливання на ринках, але поки що я не бачу таких причин для корекції ринку акцій і таких коливань долара. Тому що економічна політика Трампа в першу чергу пов'язана зі зростанням зайнятості населення, стимулюванням економічного зростання, скороченням податків — це означає, що економіка все рівно буде зростати. Падає безробіття, тому в даному випадку я поки що не бачу причин для того, щоб сильно коригувалися ціни на акції, в тому числі на фондовому ринку.
Спостерігаються зміни у курсі різних валют світу до долару, наприклад, ієни. Які причини?
— Необов'язково долар змінюються відносно ієни, можливо, ієна відносно долару змінюється. Це звичайно, якщо є пара валют, то вони можуть з різних причин коливатися. Зазвичай падіння курсу долара вигідно в першу чергу американським експортерам, їх експорт стає дешевшим на зовнішніх ринках, і вони активно починають свою експансію товарів на зовнішніх ринках. Зазвичай падіння курсу долара відбувається в США коли падає облікова ставка ФРС. Це означає, що в доларові папери Казначейства США не так вигідно вкладати кошти і гроші з всього світу просто йдуть з ринку, і тоді долар падає. Але з іншого боку, це стимулює зростання економіки через зростання зайнятості і зростання експорту американських товарів. Тому в даному випадку я б не думав, що це такі тривожні дзвіночки. Мабуть, це або сезонне коливання, або це може бути пов'язано зі свідомою політикою в тому числі американського керівництва щодо пожвавлення економічного зростання в Америці.
А з обліковою ставкою ФРС нічого не робила останнім часом?
— Якщо так, якщо вони зазвичай це прив'язують до інфляції, якщо вони бачать що зростає інфляція, тоді вони підвищують облікову ставку, для того щоб зв'язати зайву грошову масу. А поки що я не бачу таких різких коливань і воно разом йде з політикою адміністрації Трампа щодо підвищення зайнятості, економічного зростання, тоді воно дає такий сумарний ефект.
З погляду з України, що відбувається з курсом?
— На жаль, тут про Україну інша історія, на жаль, наша економіка сировинна, вона побудована таким чином, що у нас закладені фактично в економіці обов'язкові девальвації гривні. Тому що це потрібно для крупних гравців, щоб здешевшити експорт. І будь-які коливання на міжнародних ринках призводять до того, що падає або зростає ціна на сировинні товари, які, на жаль, тільки експортує Україна — це продукти харчування, металургія, хімія і т.д. І падіння цін на них дуже сильно одразу ж відбивається на українському валютному ринку. Зараз у нас декілька факторів, які впливають на зміцнення долару, в першу чергу це валютна виручка від аграрного сектору, який повертається в Україну. А, по-друге, це НБУ та Мінфін фактично допустили в Україну так званих валютних спекулянтів, вони спростили порядок закупівлі ОВДП (валютні облігації внутрішньої державної позики — ред.) в валюті іноземними інвесторами. Але це дуже короткі папери, вони або три місяці, або шість місяців. Тобто зараз приплив такої спекулятивної валюти, який в принципі впливає зараз на падіння долару — це такий швидкий приплив, як невеличкий наркотик. Але в довгостроковій динаміці, на жаль, гривня буде завжди падати, поки у нас не буде змінюватися структура економіки.
З огляду на близький початок аграрного сезону, для аграріїв вигідна яка гривня: міцна чи ні?
— Взагалі, зважаючи на сезон, якщо говорити про окремий сегмент, про аграріїв, їм вигідніше зараз міцна гривня, бо це означає падіння ціни на імпортні товари. А якщо вони закуповують, наприклад, добрива іноземного виробництва, то звичайно, що в даному випадку їм вигідніше, щоб товари коштували дешевше в Україні. Це саме стосується палива, якщо воно виробляється або імпортується з-за кордону, наприклад з Білорусії. Тобто в даному випадку це позитивно. Якщо вони використовують паливо вітчизняного виробництва, там в принципі коливання валютно-нафтового ринку теж прив'язані до товарів, які ми імпортуємо з-за кордону. Тобто якщо говорити у короткостроковій перспективі, то зараз в принципі ревальвація гривні вигідна в першу чергу тим, хто використовує імпортні компоненти для виробництва.
А коли ми почнемо продавати врожай, експортувати, тоді краще, щоб гривня трішки відкотилася?
Краще взагалі б дотримуватися цінової стабільності і не закладати в економіку девальваційні ризики, бо це завжди веде до зубожіння населення. Якщо у нас велика частка імпортних товарів, ми повинні розуміти, що це відбивається на всій економіці, якщо в економіці не виробляються елементарні продукти для повсякденного споживання, ми їх імпортуємо. Це означає, що одразу зростають ціни на них і прибуток осідає тільки у невеликої купки людей, які мають безпосередній доступ до експортних контрактів.
Ранее финансовый аналитик Виктор Федоров в эфире "ГС" спрогнозировал, на сколько упадет курс доллара в ближайшие месяцы.
А руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко отметил, что курс доллара в Украине мог бы снизиться до 27 гривен при получении транша от МВФ.