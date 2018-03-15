Хозяйке на заметку: гривна укрепилась ненадолго

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Курс доллара перешел к снижению на фоне новостей об отставке Рекса Тиллерсона с должности председателя Государственного департамента США. Сообщается, что курс американской валюты снижается по отношению к иене и другим основным валютам. Медленно, но, тем не менее, тренд задан.

Эксперты также сообщают, что кроме отставки Тиллерсона давление на доллар оказывают данные об инфляции в США за февраль, которые позволили предположить, что Федеральная резервная система продолжит повышать ключевую ставку умеренными темпами.

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В то же время Нацбанк Украины, исходя из его выхода на межбанк, больше не собирается топить доллар и укреплять нацвалюту.

Курсовые колебания в мире проанализировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире радиостанции Голос Столицы.

Тарас Загородний, facebook Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

(текст публикуется на языке оригинала)

Крім падіння курсу долара повідомлення про відставку Тілерсона призвело до падіння акцій на Уолл-стріт. Це тимчасове явище?

— Я би не пов'язував би ці дві події. Все ж таки Тілерсон обіймав посаду, яка не впливала на економіку США, бо Держдеп це більше все ж таки зовнішня політика державна. Наприклад, якби змінився голова ФРС (Федеральна резервна система — ред.) США, можливо тоді були б якісь нервозні коливання на ринках, але поки що я не бачу таких причин для корекції ринку акцій і таких коливань долара. Тому що економічна політика Трампа в першу чергу пов'язана зі зростанням зайнятості населення, стимулюванням економічного зростання, скороченням податків — це означає, що економіка все рівно буде зростати. Падає безробіття, тому в даному випадку я поки що не бачу причин для того, щоб сильно коригувалися ціни на акції, в тому числі на фондовому ринку.

Спостерігаються зміни у курсі різних валют світу до долару, наприклад, ієни. Які причини?

— Необов'язково долар змінюються відносно ієни, можливо, ієна відносно долару змінюється. Це звичайно, якщо є пара валют, то вони можуть з різних причин коливатися. Зазвичай падіння курсу долара вигідно в першу чергу американським експортерам, їх експорт стає дешевшим на зовнішніх ринках, і вони активно починають свою експансію товарів на зовнішніх ринках. Зазвичай падіння курсу долара відбувається в США коли падає облікова ставка ФРС. Це означає, що в доларові папери Казначейства США не так вигідно вкладати кошти і гроші з всього світу просто йдуть з ринку, і тоді долар падає. Але з іншого боку, це стимулює зростання економіки через зростання зайнятості і зростання експорту американських товарів. Тому в даному випадку я б не думав, що це такі тривожні дзвіночки. Мабуть, це або сезонне коливання, або це може бути пов'язано зі свідомою політикою в тому числі американського керівництва щодо пожвавлення економічного зростання в Америці.

А з обліковою ставкою ФРС нічого не робила останнім часом?

— Якщо так, якщо вони зазвичай це прив'язують до інфляції, якщо вони бачать що зростає інфляція, тоді вони підвищують облікову ставку, для того щоб зв'язати зайву грошову масу. А поки що я не бачу таких різких коливань і воно разом йде з політикою адміністрації Трампа щодо підвищення зайнятості, економічного зростання, тоді воно дає такий сумарний ефект.

З погляду з України, що відбувається з курсом?

— На жаль, тут про Україну інша історія, на жаль, наша економіка сировинна, вона побудована таким чином, що у нас закладені фактично в економіці обов'язкові девальвації гривні. Тому що це потрібно для крупних гравців, щоб здешевшити експорт. І будь-які коливання на міжнародних ринках призводять до того, що падає або зростає ціна на сировинні товари, які, на жаль, тільки експортує Україна — це продукти харчування, металургія, хімія і т.д. І падіння цін на них дуже сильно одразу ж відбивається на українському валютному ринку. Зараз у нас декілька факторів, які впливають на зміцнення долару, в першу чергу це валютна виручка від аграрного сектору, який повертається в Україну. А, по-друге, це НБУ та Мінфін фактично допустили в Україну так званих валютних спекулянтів, вони спростили порядок закупівлі ОВДП (валютні облігації внутрішньої державної позики — ред.) в валюті іноземними інвесторами. Але це дуже короткі папери, вони або три місяці, або шість місяців. Тобто зараз приплив такої спекулятивної валюти, який в принципі впливає зараз на падіння долару — це такий швидкий приплив, як невеличкий наркотик. Але в довгостроковій динаміці, на жаль, гривня буде завжди падати, поки у нас не буде змінюватися структура економіки.

З огляду на близький початок аграрного сезону, для аграріїв вигідна яка гривня: міцна чи ні?

— Взагалі, зважаючи на сезон, якщо говорити про окремий сегмент, про аграріїв, їм вигідніше зараз міцна гривня, бо це означає падіння ціни на імпортні товари. А якщо вони закуповують, наприклад, добрива іноземного виробництва, то звичайно, що в даному випадку їм вигідніше, щоб товари коштували дешевше в Україні. Це саме стосується палива, якщо воно виробляється або імпортується з-за кордону, наприклад з Білорусії. Тобто в даному випадку це позитивно. Якщо вони використовують паливо вітчизняного виробництва, там в принципі коливання валютно-нафтового ринку теж прив'язані до товарів, які ми імпортуємо з-за кордону. Тобто якщо говорити у короткостроковій перспективі, то зараз в принципі ревальвація гривні вигідна в першу чергу тим, хто використовує імпортні компоненти для виробництва.

А коли ми почнемо продавати врожай, експортувати, тоді краще, щоб гривня трішки відкотилася?

Краще взагалі б дотримуватися цінової стабільності і не закладати в економіку девальваційні ризики, бо це завжди веде до зубожіння населення. Якщо у нас велика частка імпортних товарів, ми повинні розуміти, що це відбивається на всій економіці, якщо в економіці не виробляються елементарні продукти для повсякденного споживання, ми їх імпортуємо. Це означає, що одразу зростають ціни на них і прибуток осідає тільки у невеликої купки людей, які мають безпосередній доступ до експортних контрактів.

Ранее финансовый аналитик Виктор Федоров в эфире "ГС" спрогнозировал, на сколько упадет курс доллара в ближайшие месяцы.

А руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко отметил, что курс доллара в Украине мог бы снизиться до 27 гривен при получении транша от МВФ.