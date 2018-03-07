Эксперт: суды должны охранять спецподразделения

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Десятки правоохранителей во вторник стали спиной к суду и простояли так около десяти минут. Таким образом они выразили протест против решений суда в отношении участников беспорядков, которые произошли во время рассмотрения пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Отметим, суд отпустил на поруки народных депутатов участника АТО Александра Федорченко, которого подозревают в нанесении огнестрельного ранения полицейскому. Его задержали 15 февраля у Соломенского районного суда Киева, где рассматривали дело об избрании меры пресечения Труханову. Между активистами и полицией произошли столкновения. Одному полицейскому выстрелили из пистолета в ногу.

О чем свидетельствуют такой молчаливый протест полицейских и нужна ли судам госохрана, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам реформирования МВД Михаил Цимбалюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як Ви прокоментуєте останні події, коли поліцейські самі стають жертвами? Чим це викликано?

— Насамперед хочу сказати, що це дуже небезпечний прецедент. Це вперше в новітній історії України люди в формі, нехай навіть в обідню перерву, але виходять на мовчазний протест. Це дуже, підкреслюю, дуже серйозно. Але це є свідченням того, що все-таки у нас не відбулася, як мінімум, реформа двох структур. Це судова гілка влади, про яку так багато говорили, і ми бачимо, що віз і нині там. І реформа правоохоронної системи, в тому числі поліції. Я вважаю, що охорону судів має здійснювати окремий підрозділ, а не відволікати сили Нацгвардії і поліції для охорони громадського порядку і забезпечення судочинства. Наступне, я хотів би висловити і побажати швидше видужувати поліцейському, і дай Боже, щоб ця фізична і моральна травма не стала моментом закінчення його кар'єри. Я хотів би, щоб колеги потерпілого, поліцейські, зробили висновки, як потрібно все-таки діяти, щоб не спровокувати такі наслідки. І ще проблема в тому, як і кому видається зброя. Підозрюваний чи людина, яка здійснила постріл, є учасником АТО, громадський активіст. Я чув від його колег позитивні відгуки про нього, як про людину, яка має бойовий досвід. Це ще раз говорить про ту проблему, що люди, які нині мають законне право носити вогнепальну зброю, після психологічних травм на фронті потребують реабілітації.

Вони мають право на володіння зброєю? Саме на носіння зброї?

— Виникає питання, хто їм видавав і на якій підставі.

Дійсно вони мають право носіння зброї?

— Звичайно. Якщо носіння, значить і застосування. Згідно чинного законодавства. Так що тут є питання до обох сторін. Якщо їм видали на законодавчій основі, то звичайно, вони мають право. Вони мають право на носіння зброї, якщо їм законно видали. У даному випадку я зрозумів, що керівництво МВС офіційно зброю видало. Виник прецедент, що у людей на руках є велика кількість зброї. І правоохоронці, які здійснюють охорону громадського порядку, особливо знаючи, що учасниками цих заходів будуть колишні учасники бойових дій, мають враховувати, що вони можуть мати з собою вогнепальну зброю згідно чинного законодавства.

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Я хотів би сказати, що коли поліція висловлює такий протест, то треба законодавчо думати, як і хто далі має здійснювати охорону судів. Я вважаю, що цим взагалі не має займатися підрозділ поліції, а тим більше Нацгвардії. Раніше був спецпідрозділ, оце їх завдання. Але такий протест може спонукати суддівський корпус, державу віддати цю функцію поліції іншим охоронним структурам, які згідно чинного законодавства можуть здійснювати охорону об'єктів, в тому числі і судів. Тобто, поліція може передати це право, а це вже є сумно і небезпечно.

Раніше профільний комітет ВР рекомендував проголосувати за законопроект №6556. Документ пропонує наділити НГУ поліцейськими функціями, передати МВС частину функцій Міноборони, дублювати завдання Нацполіції і створити альтернативну армію. Тобто, мова йде про перетворення України в поліцейську державу. Чи потрібно розширювати права і повноваження поліцейських?

— Я вважаю, що сьогодні, згідно закону про поліцію, у поліцейських є достатньо законодавчих підстав, щоб професійно здійснювати свої обов'язки по охороні громадського порядку, охороні об'єктів, що складають державну безпеку, і в тому числі таких об'єктів, як суди. Інша справа, щоб цей закон використовували, але враховували реалії, адже ті люди, які мобілізувалися з фронту, вони перебувають в іншій емоційній площині, аніж решта громадян. І поліцейські, особливо керівники, які планують такі акції, повинні ці речі враховувати, знати реальну оперативну обстановку, якщо вони беруть об'єкт під охорону, вони мають знати, хто в цій групі людей. Я не вірю, що керівники поліції, які планували цей захід, не могли не змоделювати ситуацію, що там будуть учасники АТО, які можуть мати при собі як зареєстровану, так і недозволену зброю.

К слову, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что лишив суды госохраны, власть заложит бомбу под судебную реформу.

Член совета судей, судья Львовского окружного административного суда Александр Сасевич подчеркнул, что Аваков охраняет не судей, а граждан, которые пришли за правосудием.