В туалете McDonald’s на Майдане избили полицейских - СМИ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные избили двух мужчин, предположительно полицейских, во вторник на Майдане Незалежности в центре Киева, инцидент произошел в туалете McDonald’s около 17:00, пишет Информатор.

"В туалете ресторана быстрого питания произошла драка. Позже из McDonald’s вышли двое травмированных мужчин. У одного был разбит нос, у другого — голова", — говорится в сообщении.

kiev.informator.ua На месте избиения полицейских в McDonald’s на Майдане Незалежности, 6 марта 2018

По данным очевидцев, один из пострадавших якобы участковый.

Возле McDonald’s на снегу видна кровь, туалет в ресторане закрыт.

kiev.informator.ua На месте избиения полицейских в McDonald’s на Майдане Незалежности, 6 марта 2018

На месте работают вооруженные полицейские, но отказываются комментировать произошедшее. Возле здания также находится "скорая".

В пресс-службе McDonald’s по состоянию на 18:00 об инциденте ничего не знают.

Ранее на станции метро "Театральная" в центре столицы мужчина без определенного места жительства избил сотрудника полиции.