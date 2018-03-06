В туалете McDonald’s на Майдане избили полицейских - СМИ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные избили двух мужчин, предположительно полицейских, во вторник на Майдане Незалежности в центре Киева, инцидент произошел в туалете McDonald’s около 17:00, пишет Информатор.
"В туалете ресторана быстрого питания произошла драка. Позже из McDonald’s вышли двое травмированных мужчин. У одного был разбит нос, у другого — голова", — говорится в сообщении.
По данным очевидцев, один из пострадавших якобы участковый.
Возле McDonald’s на снегу видна кровь, туалет в ресторане закрыт.
На месте работают вооруженные полицейские, но отказываются комментировать произошедшее. Возле здания также находится "скорая".
В пресс-службе McDonald’s по состоянию на 18:00 об инциденте ничего не знают.
Ранее на станции метро "Театральная" в центре столицы мужчина без определенного места жительства избил сотрудника полиции.