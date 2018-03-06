наверх
06.03.201821:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.48- 0.05
  • EUR32.59- 0.08
Рубрики
Ещё
    Киев

    В туалете McDonald’s на Майдане избили полицейских - СМИ

    (обновлено: )740121
    По данным СМИ, драка произошла в туалете ресторана быстрого питания. У одного из пострадавших разбит нос, у другого — голова. Полиция не комментирует произошедшее.
    На месте избиения полицейских в McDonald’s на Майдане Незалежности, 6 марта 2018
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные избили двух мужчин, предположительно полицейских, во вторник на Майдане Незалежности в центре Киева, инцидент произошел в туалете McDonald’s около 17:00, пишет Информатор.

    "В туалете ресторана быстрого питания произошла драка. Позже из McDonald’s вышли двое травмированных мужчин. У одного был разбит нос, у другого — голова", — говорится в сообщении.

    kiev.informator.ua
    На месте избиения полицейских в McDonald’s на Майдане Незалежности, 6 марта 2018

    По данным очевидцев, один из пострадавших якобы участковый. 

    Возле McDonald’s на снегу видна кровь, туалет в ресторане закрыт.

    kiev.informator.ua
    На месте избиения полицейских в McDonald’s на Майдане Незалежности, 6 марта 2018

    На месте работают вооруженные полицейские, но отказываются комментировать произошедшее. Возле здания также находится "скорая".

    В пресс-службе McDonald’s по состоянию на 18:00 об инциденте ничего не знают.

    Ранее на станции метро "Театральная" в центре столицы мужчина без определенного места жительства избил сотрудника полиции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС