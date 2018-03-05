Полицейский, травмировавший журналиста под Радой, отстранен от работы

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Полицейский, который применил газ против журналиста во время разгона палаточного городка возле Верховной Рады 3 марта, временно не будет участия в массовых акциях.

Об этом в эфире "Общественного радио" сказал начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

"До завершения служебного расследования этот человек участие в массовых мероприятиях брать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, чтобы всякое может случиться во время выполнения задачи, то не заметили, не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправданием для полицейского", — пояснил Зозуля.

Он опроверг информацию о том, что полицейский ранее служил в спецподразделении милиции "Беркут".

По словам Зозули, это — патрульный полицейский. Зозуля отметил, что имел личную беседу с вышеупомянутым полицейским. Сейчас в полиции выясняют обстоятельства, при которых произошел инцидент. После этого будет решено, будет применено какое-то наказание по полицейскому.

Напомним, во время сноса палаточного городка под Верховной Радой и столкновений под стенами парламента утром 3 марта от действий полиции пострадал журналист "Радио Свобода".

Ранее сообщалось, что в субботу утром под Верховной Радой правоохранители снесли палаточный городок, пострадали несколько протестующих.