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    Дьяченко: власти фактически сорвали отопительный сезон

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (785)

    (обновлено: )413140
    Государство провалило подготовку к зиме: газохранилища осенью наполнили на треть, добытый в стране газ пустили промышленным потребителям, а для остальных устроили акцию "прикрути"... Весной же поднимут цены, прогнозирует политэксперт Елена Дьяченко.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Газовый бойкот. Украинцам лихо прикрутили — Бортник

    Власти страны поспешили отрапортовать, что государству удалось успешно пережить самый критический день газового кризиса, возникшего из-за холодов и отказа "Газпрома" в поставках. Несмотря на их заявления, что важную роль сыграло наращивание закупок в ЕС, цифры свидетельствуют о другом – в первую очередь помог флешмоб "Прикрути". 

    Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о "газовом кризисе" в Украине в четверг, 1 марта. Он обвинил Россию в том, что она отказалась с начала весны возобновить поставки газа в Украину, за счет которого "Нафтогаз" планировал пережить кризисный период.

    Президент Петр Порошенко решил подать личный пример и пообещал снизить потребление газа в своем доме. Эта инициатива быстро приобрела форму флешмоба в социальных сетях с хештегом "прикрути".

    Прикрути шагает по Украине. Инфографика
    РИА Новости Украина
    "Прикрути" шагает по Украине

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    Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко удивляется действиям властей.

    "Газохранилища осенью наполнили на треть, добытый в стране газ пустили промышленным потребителям (откаты важнее), школы и садики закрыли (какие с них откаты), для недалеких прыгателей устроили флешмобчики в интернетике – прикрути+напал агрессор, и весной еще поднимут цены", – пишет Дьяченко на своей странице в Facebook.

    За 27 лет никому раньше такое в голову не приходило вообще, это называлось срыв отопительного сезона, отмечает эксперт. 

    "Может потому, что амеб, неспособных думать на секунду вперед, просто не допускали к управлению государством до 2014, даже если у них были бороды и смузи", – иронично подытожила Елена Дьяченко.

    Скриншот с сайта Facebook

    Петр Порошенко
    REUTERS Gleb Garanich
    Удачно прикрутили. Порошенко поблагодарил украинцев
    Напомним, "Нафтогаз Украины" в субботу сообщил, что страна благодаря принятым мерам за минувшие сутки сократила потребление газа примерно на 25 миллионов кубов, или на 14%, по сравнению с 1 марта, и продолжит меры экономии.

    Параллельно продолжает развиваться газовый конфликт между "Нафтогазом" и "Газпромом", возникший вокруг выполнения решения Стокгольмского арбитража по газовым контрактам. Противостояние некоторые эксперты уже окрестили новой "газовой войной" между компаниями. В субботу "Газпром" сделал очередное громкое заявление, сообщив, что начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.

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