Дьяченко: власти фактически сорвали отопительный сезон

РИА Новости Украина

Власти страны поспешили отрапортовать, что государству удалось успешно пережить самый критический день газового кризиса, возникшего из-за холодов и отказа "Газпрома" в поставках. Несмотря на их заявления, что важную роль сыграло наращивание закупок в ЕС, цифры свидетельствуют о другом – в первую очередь помог флешмоб "Прикрути".

Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о "газовом кризисе" в Украине в четверг, 1 марта. Он обвинил Россию в том, что она отказалась с начала весны возобновить поставки газа в Украину, за счет которого "Нафтогаз" планировал пережить кризисный период.

Президент Петр Порошенко решил подать личный пример и пообещал снизить потребление газа в своем доме. Эта инициатива быстро приобрела форму флешмоба в социальных сетях с хештегом "прикрути".

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Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко удивляется действиям властей.

"Газохранилища осенью наполнили на треть, добытый в стране газ пустили промышленным потребителям (откаты важнее), школы и садики закрыли (какие с них откаты), для недалеких прыгателей устроили флешмобчики в интернетике – прикрути+напал агрессор, и весной еще поднимут цены", – пишет Дьяченко на своей странице в Facebook.

За 27 лет никому раньше такое в голову не приходило вообще, это называлось срыв отопительного сезона, отмечает эксперт.

"Может потому, что амеб, неспособных думать на секунду вперед, просто не допускали к управлению государством до 2014, даже если у них были бороды и смузи", – иронично подытожила Елена Дьяченко.

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, "Нафтогаз Украины" в субботу сообщил, что страна благодаря принятым мерам за минувшие сутки сократила потребление газа примерно на 25 миллионов кубов, или на 14%, по сравнению с 1 марта, и продолжит меры экономии.

Параллельно продолжает развиваться газовый конфликт между "Нафтогазом" и "Газпромом", возникший вокруг выполнения решения Стокгольмского арбитража по газовым контрактам. Противостояние некоторые эксперты уже окрестили новой "газовой войной" между компаниями. В субботу "Газпром" сделал очередное громкое заявление, сообщив, что начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.