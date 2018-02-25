В Харькове без горячей воды и отопления остался целый район

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В Харькове в результате аварии на магистральной сети КП "Харьковских тепловых сетей" без горячей воды и отопления остались жители Индустриального района. Об этом сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на замглавы местной администрации Дмитрия Жукова.

"Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации! Ремонтные бригады работают над устранением дефектов!" — сказал чиновник.

По словам Жукова, авария произошла в районе завода ХАРП. Госслужащий заверил, что рабочие будут стараться ликвидировать последствия ЧП до ночи. Замглавы района также сообщил, что летом на этом участке проходили испытания большим давлением, которые не выявили никаких проблем.

В пресс-службе "ХТС" не смогли ничего сказать ни о масштабах аварии, ни о сроках ее ликвидации и пообещали прокомментировать произошедшее в понедельник.

Напомним, ранее "Нафтогаз" сообщил, что газа в украинских газохранилищах хватит до конца отопительного сезона.