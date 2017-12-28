Мелочь, а приятно. В Киеве подешевеет отопление

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф столичной энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на отопление для населения на 4,1%.

Соответствующие постановления НКРЭКУ приняла на заседании, передает УНИАН.

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Комиссия установила для "Киевэнерго" тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц — для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета. Все тарифы указаны с учетом НДС.

Когда начнут действовать новые тарифы, не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацкомиссия повысила цену на электроэнергию в 2018 году.