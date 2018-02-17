Скаршевский: отставание Украины от остального мира растет

РИА Новости Украина

В 2017 году поквартальный рост экономики Украины постепенно замедлялся — с 2,5% в первом квартале до 2,3% во втором, с 2,1% в третьем до 1,8% четвертом квартале.

По оперативной оценке Госстата, ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Среди позитивных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС.

У экономического эксперта Виктора Скаршевского в связи с данными Госстата о темпах экономического роста Украины есть два уточняющих вопроса, ответ на которые проясняет ситуацию с экономическими успехами страны.

"Первый: Много это или мало? Ничтожно мало. Особенно учитывая 17% падение в 2014-2015 годах. Смотрите сами. Мировая экономика в 2017 выросла на 3,7%, а развивающиеся страны, к которым относится также Украина — на 4,7%. Другими словами, темпы роста развивающихся стран более чем в 2 раза превышают украинские. Отставание Украины от остального мира, и так катастрофическое, все больше увеличивается", — написал Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

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Второй момент, на который обращает внимание экономист, — это структура роста украинской экономики.

"Какова же структура украинского роста? Непроизводительная. Промышленное производство сократилось на минус 0,1%, а сельское хозяйство — на минус 2,7%. Увеличение ВВП было достигнуто за счет роста темпов строительства и розничного товарооборота. У строителей огромные проблемы с продажами, а розничный товарооборот увеличился за счет импортных товаров.

Да уж, растем-с", — констатировал Скаршевский.

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Напомним, Нацбанк Украины дает иную оценку динамики ВВП Украины – по данным регулятора, рост экономики в прошлом году составил 2,1%. При этом Международный валютный фонд оценил рост экономики Украины по итогам 2017 года в 2%. В МВФ считают, что заложенного в бюджете на 2018 год роста ВВП в 3% будет недостаточно.