Деоккупация Донбасса. Закон не о мире, а о полномочиях Порошенко - Тарута

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во вторник, 16 января Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

Бывший губернатор Донецкой области, нефракционный депутат Сергей Тарута сомневается, что предложенный президентом законопроект необходим для принятия.

"Честно говоря, я не вполне понимаю цели этого законопроекта — для чего, для кого его принимает Верховная Рада. Вызывает также вопрос, как и кем он будет выполняться, кто будет нести ответственность за это исполнение. Если мы говорим о том, что Донбассу нужен мир, то это закон точно не ведет к миру. Во-первых, его не поддерживают наши международные партнеры, которые ведут переговоры за нас. Сегодня отсутствуют прямые взаимоотношения между Украиной и Россией, сегодня мы полностью отдали бразды переговорного процесса Нормандской группе. Если сейчас, приняв закон о Донбассе, мы сделаем то, что не согласованно с нашими международными партнерами, то это будет означать ухудшение отношений. Тем более, что Запад и так очень негативно относится к нам из-за ситуации с коррупцией", — говорит Тарута.

По мнению депутата, в законе нет ни одного положения, которое действительно привело бы к возвращению Донбасса в состав Украины.

"Кроме того, там вообще нет речи о людях, о тех нескольких миллионах украинских граждан, которые сегодня находятся на оккупированной территории. Это закон не о мире, а о том, как расширить полномочия президента Порошенко, у которого их итак огромное количество. Единственная положительная норма — то, что военные получают некоторую легитимизацию. Все остальное — это шаг назад, но никак не вперед", — считает Тарута.

Кроме того, политик считает признание Российской Федерации "агрессором" очередной манипуляцией.

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"Дело в том, что 27 января 2015 года здесь в стенах Верховной Рады было принято постановление о признании РФ агрессором. Было обращение к ООН, ПАРЕ и НАТО. Сейчас политики на каждом шагу рассказывают, что закон признает Россию агрессором, но это большой обман. Цель — отвлечь общество от антикоррупционных инициатив, в частности, создания антикоррупционного суда", — подытожил нардеп.