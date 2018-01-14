Рассмотрим плюсы и минусы перехода на топливо класса Евро-5

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Отныне в Украине запрещена продажа автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-4. Соответствующая норма прописана в утвержденном правительством Техническом регламенте о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу. Евросоюз перешел на более высокий стандарт Евро-5 еще в 2009 году. Он предусматривает меньшее содержание серы в топливе, соответственно, и меньшее загрязнение окружающей среды.

На стандарт топлива Евро-5 Украина должна была перейти еще в 2011 году. Но тогда заправщики и нефтеперерабатывающие предприятия были технически не готовы и получили переходный период.

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Также с 2009 все автомобили в Европе выпускают по новому стандарту. Ввозить машины с более низким стандартом, чем Евро-5, в Украине также запрещено с 1 января 2016 года.

Насколько полезно данное нововведение, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

РИА Новости Украина Леонид Косянчук

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим обумовлене рішення зміни стандарту цього року? В Україні почали виробляти пальне стандарту Євро-5?

— В 2013 році ми прийняли технічний регламент вимог до бензину автомобільного, дизельного, судового та котельного палива, і згідно положень цього регламенту з 1 січня 2018 року ми переходимо на вимоги, вже адаптовані до Євро-5. Жодних проблем я тут не бачу. Від того, що автомобілі, які можуть споживати Євро-3, можуть споживати Євро-5, нічого поганого з того не буде абсолютно. Більш того, інфраструктура вже вісім місяців готова до того, і "Прикарпаттранснафтопродукт", по якому імпортується велика частина дизельного палива, і ніхто більше не завозить Євро-4, бо в Європі Євро-5 давно.

Тобто у нас запасів стандарту Євро-4 немає в країні?

— Скажімо так, вже вісім місяців, як Євро-4 в Україні не використовується, не завозиться, а ми імпортуємо більше 80% цих палив в Україну. Але там є деякі спірні моменти. Зараз ми якраз проводимо консультації по ринку, бо незрозуміло – там була така вижимка в технічному регламенті щодо продукції Шебелинського ГПЗ по 80-му бензину, і вступили в силу два стандарти так званого палива довгострокового зберігання, і вони якраз Євро-5 не відповідають виключно тому, що там по вимогам мають бути відсутні будь-які біологічні добавки, бо це — паливо довгострокового зберігання. Це, як ми пам’ятаємо, вимоги і ЄС щодо створення цих мінімальних запасів, і армії. Як воно буде, зараз ми ще не можемо конкретно сказати, проте це не стосується взагалі наших споживачів, які заїжджають на АЗС, заправляються там бензином. Для них фактично нічого не міняється абсолютно.

На заправках стовідсотково пропонують пальне відповідного стандарту?

— Вже вісім місяців, як в Україну немає надходжень класу Євро-4. Весь імпорт, який сьогодні відбувається, офіційний імпорт, я маю на увазі, добросовісний імпорт, який відбувається в Україну, він якраз Євро-5 імпортує уже вісім місяців виключно.

Можна якось визначити стандарт пального за октановим числом?

— Ні, там справа в тому, що Євро-4 від Євро-5 відрізняється не октановим числом, а вмістом сірки. Це просто екологічний стандарт, він не має відношення до експлуатаційних характеристик бензину, тобто там октанове число абсолютно до того жодного відношення не має. Але те, що сьогодні вступило в силу і набрало силу закону, відбувається вже останні вісім місяців стовідсотково, тому жодних проблем немає.

Бензин і надалі так буде поділятись за класами?

— То не має відношення взагалі до екологічного стандарту Євро-5. Вибір бензину залежить від вашого смаку та вашого гаманця. Ви можете заправляти звичайний 95-й, червоним він у нас позначений на деяких АЗС, можете заправляти якийсь брендовий бензин, який коштує трошки дорожче, але більш лагідний для паливної апаратури, для роботи двигуна і таке інше. От і все. Але ви маєте право вибору.

Як і хто в Україні зараз контролює якість палива на АЗС?

— На жаль, тут у мене новин хороших немає. Держава, яка б мала нас захищати і убезпечити нас від споживання неякісних товарів, нічого в цьому напрямку не робить. Вже років шість, мабуть, тому, якщо не більше, Держспоживстандарт був скасований, ці функції були передані Департаменту технічного регулювання Мінекономіки, але там немає кому цим займатись, немає фахівців. Тобто сьогодні найкращий контролер – це совість оператора ринку. Тобто на сьогодні контролю з боку держави за якістю палива немає жодного.

Чи означає це, що можуть продавати бензин стандарту Євро-4?

— Де вони його візьмуть? Продаж Євро-4 заборонений законодавством з 1 січня.

Звідки у нас поставки пального в Україну надходять?

— У нас дуже диверсифікований ринок, а основні джерела – це Білорусь, це Польща, Литва, Румунія, Болгарія, РФ.

Там всюди стандарт Євро-5?

— Вже давно, тим паче, що стосується білоруського палива, наприклад. Там за "художні витвори" з якістю люди від переробки нафти переходять до видобутку торфу в місцях позбавлення волі. Тим паче, що левова частина виробництва Білорусі нафтопродуктів йде на Європу, а там закони працюють, на відміну від нас. Тому тут жодних проблем немає, лише дійсно, держава на сьогодні не убезпечує нас від якоїсь бовтанки, а відповідальність наступає вже тоді, коли є якась конкретна проблема, і вже правоохоронні органи починають розбиратись, що вони там залили насправді. Тоді включається контроль. Тоді вже є незалежна експертиза, яка робить висновок, що саме вам залили в бак.

Напомним, ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире "ГС" отметил, что цены на бензин подошли к психологической черте, за которую сети АЗС пока не решатся переступать.