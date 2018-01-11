Бензин уже дороже 30 гривен: впереди только рост

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Цены европейские, зарплата украинская

По словам экспертов, основными причинами подорожания автомобильного топлива является рост мировых цен на нефть и рост курса доллара. Марка Brent на мировых биржах достигала отметки в 69,08 долларов за баррель. Последний раз такая высокая цена была зафиксирована в мае 2015 года. Учитывая тот факт, что более 85% нефтепродуктов закупается за рубежом за валюту, а налоги за импорт взимаются в евро, то эти факторы сильно влияют на цену топлива в Украине.

Стоимость бензина в Украине неумолимо движется в сторону Европы. Дешевле топливо только в Беларуси (0,53 евро), России (0,61 евро) и Грузии (0,77 евро). Бензин в Украине стоит 0,84 евро, что дешево по среднеевропейским показателям, но очень дорого по показателям украинским, где средняя зарплата — около 250 долларов.

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Подорожание бензина и дизеля в ближайшее время отразится на цене общественного транспорта и продуктов питания. Приближается весенняя посевная и аграриям потребуется новое топливо, которое они будут закупать по новой цене.

"70% себестоимости зерна — это минеральные удобрения и нефтепродукты. И если дорогое и то и другое, то зерно дешевым быть не может. А зерно — это основа большинства продуктов питания животного происхождения. Однако это больше тенденция осени — новая солярка нам аукнется осенью, но от этого легче не будет. Будет ли повышаться тарифы в общественном транспорте? Я так понимаю, что будет попытка повысить. Киев скорее всего не повысит, но на периферии тарифы вырастут очень сильно", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, потребление нефтепродуктов в Украине за последние 3 года сократилось в 2,2 раза и основным фактором такого падения является высокая цена.

"У нас сумма налогов на бензин, которые начисляется в евро, она соизмерима со стоимостью самого бензина. Поэтому за счет этой инфляции выиграло только государство, а точнее не государство, как таковое, а Минфин, потому что он план себе устанавливает в гривне, а нам ставит цену в евро. Чем ниже покупательская способность гривны, тем больше налоговый сбор. И они рапортуют о выполнении плана сбора налогов, выписывают себе премии, а мы остаемся с дорогим бензином", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

По его прогнозам, подорожание доллара и мировых цен на нефть повысило цену на бензин на 5 грн, однако операторы рынка подняли цены на 4 грн, опасаясь падения продаж.

По прогнозам директора специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, цены на бензин до конца месяца могут вырасти на 1,20 грн.

"Мы имеем 10% роста цены нефть, поэтому привязка Platts добавит одну гривну в стоимость договора, а это означает 60-70 копеек в стоимости бизнеса. Мы имеем также подорожание на 60-70 копеек за счет роста курса доллара, из них на 30-40 копеек уже подняли, поэтому в целом, цены могут возрасти на 1,20 грн. После 10 января игроки рынка начнут покупать топливо по новым ценам, поэтому до конца месяца на АЗС уже поступит подорожавшее топливо", — заявил Рябцев на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Что дальше?

Подорожание топлива неминуемо сказывается на объемах потребления. Покупательная способность украинской зарплаты по отношению к стоимости бензина за 3 года упала почти на 60%. Не удивительно, что покупатели массово ринулись на дешевые заправки. Больше всего от подорожания выиграл олигарх Игорь Коломойский, который умудряется платить минимум налогов, используя задаром украинскую нефть и мощности Кременчугского НПЗ. 1600 заправок олигарха активно демпингуют на рынке, однако АМКУ их не трогает, обращая внимание только на те сети, которые были вынуждены повышать цены, считает Геннадий Рябцев.

"Мы наблюдаем очень опасную тенденцию, когда собственники продолжают набирать кредиты, хотя рентабельность их бизнеса все хуже и хуже. И как бы не получилось, чтобы на розничном рынке не надувался бы этот пузырь, потому что в Украине количество АЗС, особенно в Киеве и вокруг Киева намного больше, чем должно было бы быть, если исходить из количества станций на 100 км или тысячу автомобилей. В отдельных регионах превышение норматива составляет 7-10 раз, то есть заправки будут закрывать из-за того, что будет снижаться рентабельность бизнеса и норма прибыли. Количество участников рынка сокращается, выживают только те, кто может себе позволить диверсифицировать бизнес или обмануть государство и потребителей. Именно на последних следует обращать внимание конкурирующим органам", — отметил Рябцев.

"В Украине розничные сети переходят на продажу дополнительных услуг, например кофе и продуктов питания, скорее от безысходности, поскольку последние 5 лет они испытывают очень серьезные проблемы с ликвидностью бизнеса по продаже нефтепродуктов. Поэтому если б не было сжиженного газа если б не было магазинов то я не знаю, что как бы пришлось выживать", — отметил Косянчук.

По прогнозам эксперта, в ближайшие время объемы продаж дизельного топлива сохранятся, продажи бензина упадут, а вот объемы продаж сжиженного газа сильно возрастут. Автомобилисты в ближайшее время будут массово устанавливать ГБО (газобаллонное оборудование), поскольку автогаз стоит в 3 раза дешевле, чем бензин.