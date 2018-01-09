Дороги скоро опустеют. К чему приведет рост цен на бензин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Продажи электрокаров в этом году могут значительно вырасти. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он отметил, что в этом году электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе. Поэтому он надеется, что украинцы будут выбирать именно этот экологичный транспорт.

Тем временем, в прошлом году рынок электромобилей в Украине вырос. В то же время особой популярностью пользовались авто, бывшие в эксплуатации. Так, по данным "Укравтопрома", по итогам 2017 года на учет в Украине поставили почти 57 тыс импортных легковых автомобилей с пробегом. Это превысило показатель 2016-го более чем в три раза, соответственно на столько же выросли и продажи подержанных легковых авто.

Какие тенденции будут наблюдаться на автомобильном рынке Украины в 2018 году, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заместитель главного редактора "Украина за рулем" Ярослав Московка.

Каковы итоги прошлого года на автомобильном рынке?

— Динамика рынка начала показывать очень заметный позитивный рост: в прошлом году рост продаж новых автомобилей в Украине составил почти 26%. Вместе с тем, упал спрос на подержанные автомобили, те автомобили, которые на украинской регистрации на нашем рынке перепродавались, вот на них спрос упал. В какой-то степени из-за того, что растет спрос на новые автомобили, но и как мы все понимаем, из-за того, что страну наводняют нелегальные автомобили на иностранной регистрации, нерастаможенные.

Именно такие автомобили мешают развиваться украинскому рынку?

— Безусловно, они мешают развиваться и рынку новых автомобилей. Это тоже следует понимать. В какой-то степени еще спрос на подержанные автомобили падает и из-за ввоза нормально растаможенных вторичных автомобилей из Европы, поскольку, как мы знаем, уже больше года как работает закон по сниженным ставкам растаможки, поэтому это тоже влияет на значительное уменьшение продаж подержанных автомобилей. То есть мы все должны понимать, что если у вас сейчас есть автомобиль на украинской регистрации, ваш, подержанный, и вы хотите его продать, то сейчас это будет сделать ощутимо тяжелее, чем в прошлом году, и тем более в позапрошлом.

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Эксперты обещают рост продаж электрокаров, поскольку они дешевеют. Вы согласны с таким мнением?

— Безусловно, они станут дешевле примерно на 20%, поскольку с нового года был отменен акциз и НДС на электромобили. Они станут значительно дешевле, поэтому, если самый популярный электромобиль Nissan Leaf стоил около 16-18 тысяч долларов, то сейчас если он станет дешевле на 20%, то будет еще привлекательнее для тех, кто задумался о покупке электромобиля. И стоит также учитывать, что топливо для двигателей внутреннего сгорания — бензин, дизельное топливо — у нас значительно подорожало за последние месяцы, а на электричество пока цена — прежняя, то есть, электромобили становятся все более выгодными на фоне обычных их бензиновых и дизельных собратьев.

В Украину для сертификации прибыла первая партия индийских автомобилей Bajaj Qute, которые считаются самым дешевым в мире.

— Начнем с того, что это — не автомобиль. Формально, это чудо техники классифицируется как квадроцикл. То есть, на него выдаются мотоциклетные номерные знаки. Это — не автомобиль. Я не думаю, что будет значительный спрос на эту машину, потому что заявленная цена в плюс-минус 4 тысячи долларов, она достаточно высокая для автомобиля, который не имеет отопителя, не имеет даже замков дверей, у него нет даже стекол — у него вместо боковых стекол в дверях просто целлулоидная пленка на молнии.

Какие новинки авторынка посоветуете украинцам?

— Мы каждый раз надеемся, что новый автомобильный год порадует нас интересными автомобильными новинками. Я так думаю, их и в этом году будет немало. Например, сейчас как раз начало нового года, к нам пришли замечательные новинки от французских производителей, обновленный Peugeot 308, в улучшенном стайлинге и интерьере. Кстати, в пику тому же индийскому Bajaj вышли французские компакты Citroen C и Peugeot 108, тоже, на мой взгляд, интересные автомобили, которые очень давно не поставлялись на наш рынок, в силу того, что у нас непопулярны компактные машины. И если производители начали браться за поставки таких автомобилей к нам, значит, действительно с нашим рынком что-то меняется и у нас появляются европейские тенденции в плане спроса, мы начинаем обращать внимание на компактные европейские машины.

К слову, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в эфире «ГС» объяснил, почему дорожает автогаз. По его словам, фальсификат на рынке бензина все еще имеет место, но его доля уменьшилась в три раза.