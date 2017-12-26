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    Экономика

    В Украине цены на бензин преодолели отметку в 31 грн/литр

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    Начиная с 7 сентября, цены на дизельное топливо в среднем повысились на 4,5-5 гривен за литр. Бензины подорожали в среднем на 3,50 грн/литр.
    АЗС. Автозаправка. Бензин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. С 22 по 26 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили стремительный рост, А-95+ на болшинстве заправок преодолел отметку в 31 грн/литр.

    Автозаправочная станция. Архивное фото
    УНИАН
    Бензин по 30 гривен — уже реальность, не фантастика

    "Консалтинговая группа А-95" приводит данные крупнейших сетей АЗС Украины:

    — на станциях сети Shell все виды топлив подорожали на 8-13 коп./л: А-92 – до 28,57 грн/л, А-95 – до 29,57 грн/л, А-95+ – до 31,86 грн/л, ДТ – до 27,32 грн/л.

    — на 20-30 коп./л подорожали бензины и ДТ в сети KLO.

    — сети Marshal, "Фактор", "Катрал" и Luxwen повысили цены на 0,5-0,50 грн/л.

    Подорожание топлива продолжается с 7 сентября. С тех пор средняя цена на бензин А-92 выросла на 3,57 грн/л, А-95 – на 3,58 грн/л, А95+ – на 3,57 грн/л, а ДТ прибавило 5 грн/л.

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    На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 4,5-5 грн/л.

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