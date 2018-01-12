То бензин, а то дети. Что спрятано в цене на топливо?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине продолжает дорожать бензин. Так, за последние две недели заправиться стало дороже на одну-две гривны. В целом, с конца лета горючее выросло в цене с 25 до 30 гривен.

Традиционно эксперты поясняют, что цена на топливо в Украине зависит от двух факторов: стоимости нефти в мире и курса доллара.

Стоит ли ожидать снижения стоимости нефти и бензина, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Эксперты говорят, что горючее дорожает из-за курса доллара и стоимости нефти. Насколько это является аргументом?

— Так и есть. Других факторов не существует. Правительство не поднимло налоги с текущего года, поэтому рост цены нефти и падение курса национальной валюты – это два определяющих фактора, которые привели к существенному подорожанию стоимости нефтепродуктов. По всей видимости, если эти два фактора не исчезнут, а пока они имеют место, рост цен будет продолжаться.

Сейчас сколько за баррель? До 70 долларов, 69 с копейками. Ранее, в 2017 году цена была ниже, и курс также был другим. Почему топливо не так дешево стоило?

— Надо же сравнимые величины сравнивать. То есть, если поставить график стоимости нефтепродуктов в долларовом эквиваленте на заправках, которые работают в белую и платят все акцизы, то он, в принципе, соответствовал бы, скажем так, реалиям нашей жизни. Сейчас в каждом литре бензина 95-го где-то 60% — это цена нефти и ее переработки, где-то процентов 25 — это налоги, акциз также привязан к курсу евро.

Как быстро реагирует рынок бензина, горючего на колебания рынка доллара и нефти?

— Как правило, тут Вы правы, трейдеры пытаются закладывать свои риски, точнее, они пытаются свои риски перекладывать на потребителя. Скажем так, они повышают свои цены еще до того, как дорогая нефть доехала на автозаправочные станции в виде бензина. Объяснение следующее. Поскольку следующую партию нефтепродуктов нужно покупать в гривневом эквиваленте за более высокую цену, то им нужно брать где-то деньги с рынка. Они таким образом пытаются переложить часть своих проблем на конечного потребителя. Именно поэтому бензин дорожает быстрее, чем дешевеет. Так всегда было в последние годы в украинской экономике.

Таким образом, даже когда колебания курса доллара или нефти позволяют снизить цены, они не снижают, ведь списывают на риски?

— Я с вами не соглашусь. На самом деле даже на протяжении 2017 года были периоды, когда укреплялся курс нацвалюты, это было летом. Тогда бензин даже подешевел в пределах одной гривны на литре. К сожалению, все это удешевление было с лихвой перекрыто к концу года. Ничего хорошего для нефтепродуктов с точки зрения цены не ждет конечного потребителя. Нефтепродукты будут дорожать в Украине и далее, по всей видимости, если не случится какой-то там фантастики.

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То есть, будут дорожать нефтепродукты, и к курсу есть большие вопросы. Какая может быть критическая цена?

— Нефтепродукты, бензин — это товар, спрос на который не является эластичным. Поэтому, к сожалению, даже если цены вырастут, условно говоря, в два раза, люди не перестанут ездить. И бензин будет необходим, и дизтопливо нужно для народного хозяйства страны. Поэтому какой-то критической граничной цифры, после которой условно цены упадут в три раза, не существует в принципе. Да, понятно, что рынок реагирует постепенно, если нефтепродукты будут дорожать, особенно бензин, то будет расти доля сжиженного газа, как на протяжении последних трех лет. Вот так будет реагировать рынок, то есть постепенно переходить на виды топлива, которые пока дешевле по разным причинам.

Если подорожание нефтепродуктов естественно, то в таком случае оно должно быть естественным и в тех странах, что рядом с нами. В Белоруссии, Польше тоже дорожает бензин?

— Я не готов и не буду говорить вам по поводу Белоруссии, там государство этим рынком очень жестко управляет, но в Италии — я прилетел буквально сегодня оттуда — за неделю бензин подорожал. Поэтому рост цены на нефть оказывает прямое влияние на рост цены нефтепродуктов на всех рынках, где ценообразование рыночное.

Если украинский бензин дороже, меняется ли каким-то образом качество?

— К сожалению, это большой вопрос. Действительно, по качеству еще далеко даже до наших белорусских соседей, откуда мы импортируем значительные объемы топлива. Есть большой сегмент теневого рынка, и этот рост цены будет только содействовать его увеличению. За качество нужно бороться другими методами, какими-то, по всей видимости, проверками, созданием системы контроля качества, которое государство так и не осуществило, хотя обещало многие годы. Цена на качество нефтепродуктов прямого влияния не оказывает.

Кто этим должен заниматься?

— Государство должно декларировать намерение создать соответствующее подразделение, инспекцию, которая занимается контролем над ценами, ее не существует, и необходимо оборудование, которое будет проводить постоянные проверки АЗС. Более того, даже в бюджетах предыдущих лет были зафиксированы некие суммы, однако все это было провалено.

С 1 января вступило в силу требование Технического регламента к автомобильным бензинам и дизтопливу. Оно запрещает оборот бензинов и дизтоплива стандарта Евро-4. Запрет повлияет на те марки бензина, которые продаются на заправках? Что делать с топливом, которое не продали?

— Фактически нет, потому что этот бензин в львиной доле современных автомобилей, тем более, транспорта личного пользования не используют. В основном, это используется в сельском хозяйстве.

Что будет использовать сельское хозяйство?

— Тракторы, которые используют топливо низких стандартов. Для сельхозпроизводителей есть отдельные нормы законодательства, которые позволяют им продолжать и далее использовать данные виды топлива, то есть, какого-то жесткого запрета нет.

Напомним, эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук считает, что украинцев некому защитить от некачественного топлива на заправках.

Эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев полагает, что зависимость Украины от нефтепродуктов из российской нефти критическая.