Бензин и дизтопливо в Украине снова подорожали

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Розничные цены в региональных сетях АЗС Украины на бензин и дизельное топливо растут.

За последние два дня они выросли на 0,2-1 грн за литр.

Так в ровенской "ОЛАС" бензины и дизтопливо подорожали на 1 грн за литр до: А-92 – 27,95 грн, А-95 – 29,20 грн, А-95 Премиум – 30,20 грн, ДТ – 25,70 грн, ДТ Премиум – 26,50 грн, сообщает консатлитнговая компания UPECO.

Также в сети BVS бензины А-95 и ДТ подорожали на 30 коп. за литр до: А-95 – 27,88 грн, А-95 Премиум – 28,48 грн, ДТ – 26,39 грн, ДТ Премиум – 27,39 грн.

На 50 коп. за литр выросли цены на топливо в днепровской сети Neftek до: А-95 – 29,99 грн, А-95 Премиум – 30,99 грн, ДТ – 27,49 грн и ДТ Премиум – 28,49 грн.

На харьковских АЗС "Укргазвыдобування" и столичных станциях KLO дизельное топливо подорожало на 20 коп. за литр до 24,90 грн и 27,59 грн соответственно. Согласно информации UPECO, средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС выросли до: А-92 — 27,73 грн за литр, А-95 — 28,53 грн за литр, А-95 Премиум — 29,84 грн за литр, ДТ — 26,29 грн за литр, и ДТ Премиум — 28,79 грн за литр.

Ранее сообщалось, что С 22 по 26 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили стремительный рост, А-95+ на болшинстве заправок преодолел отметку в 31 грн/литр.