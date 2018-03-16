Полиция показала видео с места кровавого ЧП в киевском ресторане

Видео Национальной полиции Украины

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Киевская полиция расследует обстоятельства гибели 28-летнего жителя Киева, который был найден мертвым у входа в ресторан быстрого питания "Пузатая хата" возле станции метро "Контрактовая площадь".

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "самоубийство". Точная причина смерти мужчины будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Уже установлено, что погибший находился в заведении с девушкой. После обеда девушка вернулась, так как забыла банковскую карточку, а когда она вышла из ресторана, то обнаружила своего спутника без сознания с ножевым ранением шеи.

В опубликованном полицией видео приводятся показания свидетеля ЧП: "Я выходила со стороны Нижнего Вала, с перехода. Услышала крики со стороны ресторана "Пузата хата". Подошла, приоткрыта была дверь. Я увидела очень большую лужу крови. Стояла девушка на коленях, лежал парень на правую сторону. Она кричала, психовала, пыталась его привести как-то в чувства. Я попыталась узнать, что же произошло. Девушка сказала, что он "пырнулся". По телефону кому-то говорила, что он "пырнулся". Сначала был первый шок, а потом я сообразила, что нужно попросить, чтобы вынесли лед, холодную воду, полотенца и начать оказывать первую медицинскую помощь. Помощь оказывала эта девушка и работник ресторана. Они прикладывали лед в полотенце к месту ранения, поливали это все холодной водой. Я вызвала скорую", — рассказала девушка.

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Ранее столичная полиция обнародовала подробности о гибели несовершеннолетней девушки, которая была найдена мертвой на заброшенной стройке в Киеве. Возле тела обнаружена предсмертная записка.

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