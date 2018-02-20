Почти год спустя. Полиция задержала угонщика маршрутки в Киеве

пресс-служба МВД

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Столичные правоохранители задержали мужчину, который почти год назад угнал маршрутку, сообщает во вторник отдел коммуникации киевской полиции.

В начале марта 2017 года вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку на Радужном массиве в Киеве, после чего произошла погоня с участием полиции. Преступнику удалось скрыться.

пресс-служба МВД Полиция задержала угонщика маршрутки в Киеве

Все это время злоумышленник скрывался в Житомире, а в столицу вернулся с поддельным паспортом. Сейчас он находится под арестом, ему инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса Украины.

Сейчас известно, что впервые в поле зрения правоохранителей 30-летний уроженец Киевской области попал в 2007 году. Тогда за мелкое хулиганство он заплатил штраф. Кроме того, география деятельности злоумышленника распространилась на несколько областей Украины.

"По нашим данным, после похищения маршрутки он перебрался в Житомир, где продолжил преступную деятельность. А до событий в Киеве успел "отсидеть" срок в исправительной колонии в Полтавской области. Всего на его счету десятки преступлений, среди которых кражи, завладение авто, разбои, подделка документов и даже изнасилования. За совершение некоторых из них в Святошинском районе столицы находился в розыске", — сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Для задержания правоохранители готовились заранее и тщательно, поскольку понимали, что он может оказать вооруженное сопротивление. Поэтому при появлении полицейских злоумышленник даже не успел понять, что происходит.

В ходе задержания преступника правоохранители нашли у него пистолет и паспорт на имя мужчины, который отбывает наказание в местах лишения свободы, но со вклеенной фотографией угонщика. При себе он имел сумку с несколькими десятками тысяч гривен, происхождение которых отказался назвать.

"В квартире, которую злоумышленник снимал, мы тоже провели обыск и изъяли деньги, планшет в заводской коробке и золотые украшения с ценниками. Откуда у мужчины все эти вещи, будем устанавливать", — сказал Кузьмин.

пресс-служба МВД Полиция задержала угонщика маршрутки в Киеве

Пока правоохранители установили хронологию событий, которые происходили год назад. Накануне злоумышленник обокрал супермаркет. Деньги из сейфа положил в рюкзак и шел по улице, но попал в поле зрения полицейских. Чтобы избежать наказания, он решил скрыться на маршрутке и применил оружие, которое постоянно носил с собой. По фактам кражи, незаконного завладения транспортом и насилия в отношении правоохранителя досудебное расследование завершено, а материалы находятся на рассмотрении в районном суде.

"В настоящее время задержанный находится под арестом, следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Это еще одна кража и незаконное обращение с оружием, но в ходе расследования квалификация статей может изменяться и дополняться в случае выяснения новых обстоятельств", — добавил Кузьмин.