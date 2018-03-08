Полиция подтвердила самоубийство полицейского у дома Порошенко - СМИ

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КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Управление Национальной полиции Украины в Киевской области подтвердило случай самоубийства полицейского на посту возле дома президента Украины Петра Порошенко, сообщает Страна.ua со ссылкой на официальный ответ.

По информации издания, самоубийство старшего сержанта Полка особого назначения Нацполиции в Киевской области Сергея Галасюка произошло еще 23 февраля. Однако сообщение о нем появилось лишь в одном СМИ и было позднее удалено. Подтверждению факта суицида у дома президента Украины нет и в едином Реестре.

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"23 февраля полицейский покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко в Козине (Обуховский район Киевской области — ред). Это старший сержант Сергей Галасюк, он приехал в поселок и сменил УГОшника. Зашел в будку, и там застрелился", — сообщает Страна.ua со ссылкой на неназванного источника.

Фото Страна.ua Ответ Национальной полиции Украины о самоубийстве полицейского на посту у дома Петра Порошенко

В официальном ответе говорится, что по факту смерти старшего сержанта на территории поселка Козин возбуждено уголовное дело по ст.115 УК Украины ("Умышленное убийство").

Напомним, что 6 марта произошло ДТП с участием автомобиля из кортежа Порошенко. Машина полицейских сбила пожилого мужчину, который неожиданно вышел на переход, несмотря на запрещающий сигнал регулировщика.

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Пострадавший выжил, однако получил серьезные травмы. Позднее полиция сообщила, что причиной аварии стало нарушение ПДД со стороны пешехода.