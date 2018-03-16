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    Разыскиваемую девушку нашли мертвой на стройке в Киеве - СМИ

    (обновлено: )83003
    Столичная полиция проводит расследование обстоятельств смерти девушки-подростки на территории киевского недостроя. Одна из возможных причин смерти - падение с высоты.
    Видео Kyiv Operativ

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Победы в Святошинском районе обнаружено тело мертвой девушки, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.

    Тело найдено на месте стройки 16 марта около 12.00. Погибшая — 2005 года рождения, сообщает "Киев Оперативный".

    "На территории недостроя нашли тело девушки. По предварительной информации, погибшей оказалась разыскиваемая девушка", — говорится на странице сообщества в Facebook.

    Фото facebook.com/KyivOperativ/
    Марина Пустовит, 2005 года рождения, ранее была объявлена в розыск в Киеве

    Марина Пустовит, 2005 года рождения, ранее была объявлена в розыск в Киеве, ее поисками занимался Святошинский райотдел полиции. Сообщалось, что девушка ушла из дома и не вернулась 14 марта.

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