Разыскиваемую девушку нашли мертвой на стройке в Киеве - СМИ

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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Победы в Святошинском районе обнаружено тело мертвой девушки, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.
Тело найдено на месте стройки 16 марта около 12.00. Погибшая — 2005 года рождения, сообщает "Киев Оперативный".
"На территории недостроя нашли тело девушки. По предварительной информации, погибшей оказалась разыскиваемая девушка", — говорится на странице сообщества в Facebook.
Фото facebook.com/KyivOperativ/
Марина Пустовит, 2005 года рождения, ранее была объявлена в розыск в Киеве
Марина Пустовит, 2005 года рождения, ранее была объявлена в розыск в Киеве, ее поисками занимался Святошинский райотдел полиции. Сообщалось, что девушка ушла из дома и не вернулась 14 марта.
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