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    Пограничники Украины задержали белоруску, разыскиваемую Интерполом

    (обновлено: )9201
    Как стало известно, в пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда обнаружили гражданку Белоруссии, которая находилась в международном розыске.
    Украинский пограничник. Архивное фото
    RIA News Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. 

    Женщина с ножом
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    Пограничники в Украине задержали гражданку Белоруссии, которую разыскивал Интерпол, сообщает в воскресенье госпогранслужба Украины.

    "В пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда обнаружили гражданку Белоруссии, которая находилась в международном розыске", — говорится в сообщении.

    Кроме того, сообщается, что на пункте пропуска при въезде в Крым был задержан украинец, который ехал на украденном автомобиле.

    "По данным фактам проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Обнаруженную иномарку и нарушительницу передали сотрудникам Национальной полиции", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, пограничники задержали вблизи границы группу нелегальных мигрантов с ребенком из Армении.

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