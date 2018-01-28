Пограничники Украины задержали белоруску, разыскиваемую Интерполом

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина.

Пограничники в Украине задержали гражданку Белоруссии, которую разыскивал Интерпол, сообщает в воскресенье госпогранслужба Украины.

"В пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда обнаружили гражданку Белоруссии, которая находилась в международном розыске", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на пункте пропуска при въезде в Крым был задержан украинец, который ехал на украденном автомобиле.

"По данным фактам проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Обнаруженную иномарку и нарушительницу передали сотрудникам Национальной полиции", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пограничники задержали вблизи границы группу нелегальных мигрантов с ребенком из Армении.