Пограничники Украины задержали белоруску, разыскиваемую Интерполом

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина.
"В пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда обнаружили гражданку Белоруссии, которая находилась в международном розыске", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что на пункте пропуска при въезде в Крым был задержан украинец, который ехал на украденном автомобиле.
"По данным фактам проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Обнаруженную иномарку и нарушительницу передали сотрудникам Национальной полиции", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, пограничники задержали вблизи границы группу нелегальных мигрантов с ребенком из Армении.