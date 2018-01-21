Пограничники задержали разыскиваемую Интерполом гражданку Молдавии

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали гражданку Молдавии, которую разыскивает Интерпол за организацию преступной группы по торговле людьми, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Гражданку Молдавии, которая находится в международном розыске за организацию преступной группы по торговле людьми, разоблачили пограничники отдела "Овруч" на границе с Белоруссией", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, женщина числилась в базе Интерпола, задержанную передали сотрудникам полиции Украины.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали гражданина Белоруссии, которого разыскивал Интерпол за разбойное нападение.