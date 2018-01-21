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    Общество

    Пограничники задержали разыскиваемую Интерполом гражданку Молдавии

    (обновлено: )134
    В погранслужбе сообщили, что пограничники отдела "Овруч" на границе с Белоруссией разоблачили гражданку Молдавии, которая находится в международном розыске за организацию преступной группы по торговле людьми.
    Cотрудник пограничной службы. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали гражданку Молдавии, которую разыскивает Интерпол за организацию преступной группы по торговле людьми, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

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    "Гражданку Молдавии, которая находится в международном розыске за организацию преступной группы по торговле людьми, разоблачили пограничники отдела "Овруч" на границе с Белоруссией", — говорится в сообщении.

    По данным пограничников, женщина числилась в базе Интерпола, задержанную передали сотрудникам полиции Украины.

    Ранее сообщалось, что пограничники задержали гражданина Белоруссии, которого разыскивал Интерпол за разбойное нападение.

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