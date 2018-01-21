Почти как в Украине. Схемы по "выкачке" денег от прокуроров Молдовы

РИА Новости Украина

По подозрению в коррупции в Молдове были задержаны пять человек — два прокурора столичной прокуратуры, а именно ее отделения в секторе Чеканы, старший офицер уголовного преследования Инспектората полиции столичного сектора Чеканы, следователь Национального инспектората расследований и бывший полицейский, пишет Sputnik Молдова.

Читайте также: Atlantic Council: в Украине будет резня, если Порошенко не победит коррупцию

По данным пресс-службы генеральной прокуратуры Молдовы, задержанные "выкачивали" деньги из администратора некоей фирмы в обмен на освобождение из-под стражи и прекращение уголовного преследования по делу, где этот бизнесмен и двое его сотрудников проходят обвиняемыми по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

После того, как подозреваемые получили часть требуемой ими суммы, они освободили всех трех задержанных из-под предварительного ареста, изменили им меру пресечения на судебный контроль и вернули часть изъятых при задержании личных вещей.

Позже подозреваемые в вымогательстве призвали бизнесмена и его коллег признать свою вину, так как их действия, якобы, будут квалифицированы следствием как подделка документов.

Сейчас следствие выясняет, были ли другие лица причастны к этой преступной схеме вымогательства денег. За подобные преступления суд может приговорить к 15 годам тюрьмы.