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    Почти как в Украине. Схемы по "выкачке" денег от прокуроров Молдовы

    (обновлено: )9930
    В Молдове задержали несколько прокуроров, следователя, бывшего полицейского и офицера уголовного преследования по подозрению в коррупции. Сообщается, что они "выкачивали" деньги из бизнесмена, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    РИА Новости Украина

    По подозрению в коррупции в Молдове были задержаны пять человек — два прокурора столичной прокуратуры, а именно ее отделения в секторе Чеканы, старший офицер уголовного преследования Инспектората полиции столичного сектора Чеканы, следователь Национального инспектората расследований и бывший полицейский, пишет Sputnik Молдова.

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    По данным пресс-службы генеральной прокуратуры Молдовы, задержанные "выкачивали" деньги из администратора некоей фирмы в обмен на освобождение из-под стражи и прекращение уголовного преследования по делу, где этот бизнесмен и двое его сотрудников проходят обвиняемыми по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    После того, как подозреваемые получили часть требуемой ими суммы, они освободили всех трех задержанных из-под предварительного ареста, изменили им меру пресечения на судебный контроль и вернули часть изъятых при задержании личных вещей.

    Позже подозреваемые в вымогательстве призвали бизнесмена и его коллег признать свою вину, так как их действия, якобы, будут квалифицированы следствием как подделка документов.

    Сейчас следствие выясняет, были ли другие лица причастны к этой преступной схеме вымогательства денег. За подобные преступления суд может приговорить к 15 годам тюрьмы.

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