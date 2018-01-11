В Киеве разыскивают парня с татуировкой свастики

Управление Национальной полиции Украины в Киеве

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Полиция разыскивает молодого человека, который пропал 6 января.

Днепровское отделение полиции распространило приметы 17-летнего Романа Савельева. Особой приметой является татуировка свастики на руке парня.

Его мобильный телефон отключился 7 января и до сих пор найти следы Савельева не удалось.

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Напомним, что ранее в Киеве пропала, а потом была найдена мертвой 22-летняя Дана Савченко. При ее розыске полиция обращала внимание на татуировки девушки: перо на руке и морда кошки на груди.

Также женщину-таксистку Ирину Чуприну, которая исчезла в рождественскую ночь в Черкассах, нашли мертвой в городе Смела.