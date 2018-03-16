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    В Киеве в кафе обнаружен мужчина с перерезанным горлом

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (320)

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    По информации СМИ, только что на Подоле, в ресторане быстрого питания "Пузата Хата" был найден мужчина с перерезанным горлом. Ресторан закрыт, вход охраняет полиция.
    Полиция расследует жестокое убийство в ресторане Киева
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в "Пузатой Хате" на Подоле обнаружен мужчина с перерезанным горлом, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook

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    "Поступила информация, что только что на Подоле, в ресторане быстрого питания "Пузата Хата" был найден мужчина с перерезанным горлом. Информация проверяется. Ресторан закрыт, вход охраняет полиция", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области в частном секторе произошло двойное убийство.

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