В Киеве в кафе обнаружен мужчина с перерезанным горлом

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в "Пузатой Хате" на Подоле обнаружен мужчина с перерезанным горлом, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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"Поступила информация, что только что на Подоле, в ресторане быстрого питания "Пузата Хата" был найден мужчина с перерезанным горлом. Информация проверяется. Ресторан закрыт, вход охраняет полиция", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области в частном секторе произошло двойное убийство.