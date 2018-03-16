Полиция Киева раскрыла подробности гибели разыскиваемой девочки

Фото Управления Национальной полиции Киева

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Управление национальной полиции Киева проводит расследование обстоятельств смерти несовершеннолетней девушки, тело которой было найдено на стройке в Святошинском районе столицы. До этого девочка-подросток была объявлена в розыск.

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По предварительной информации, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством, говорится в сообщении полиции.

"Потерпевшая — местная жительница, 2005 года рождения. Вчера в Святошинский управления полиции с соответствующим заявлением обратилась ее мама. По словам женщины, дочь пошла около 17:00 часов 14 марта и домой не вернулась. Мобильного телефона девочка при себе не было", — такие данные поступили правоохранителям перед началом розыска.

Фото facebook.com/KyivOperativ/ Марина Пустовит, 2005 года рождения, ранее была объявлена в розыск в Киеве

Они уточняют, что "девочка не конфликтовала в семье, а также не была участником различных депрессивных групп в социальных сетях".

В результате поисков было обнаружено тело пропавшей: "Полицейские получили информацию, что разыскиваемая иногда проводила время у недостроя на проспекте Победы. Когда они прибыли на место, нашли девочку мертвой с травмами, характерными для падения с высоты. На месте происшествия также нашли предсмертную записку".