Смерть мужчины в Киеве от ножа в сердце. Полиция рассказала подробности

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Полиция Киева опровергла информацию о то, что в Киеве возле метро "Шулявская" мужчину убили ножом в сердце.

Как написала представитель отдела по связям с общественностью столичной полиции Оксана Блищик в Facebook, мужчина пытался покончить с собой.

"Так вот: есть два свидетеля, которые указывают на то, что таким образом мужчина решил покончить с собой", — сообщила она.

По ее словам, один из свидетелей пытался спасти самоубийцу, а женщина, которая видела все с балкона, сразу вызвала полицию и врачей.

Мужчина в итоге умер в машине "скорой помощи".

"На месте работала следственно-оперативная группа. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — самоубийство. В ходе расследования будет проверена все информация и проведены следственные действия, в том числе судебно-медицинская экспертиза", —написала она.

Ранее сообщалось, что мужчину в Киеве убили ножом в сердце.