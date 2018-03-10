По данным компании "Вода Донбасса", в результате обстрелов в субботу вечером Донецкая фильтровальная станция была обесточена. Как следствие, остановлена подача воды в Авдеевку, частично - в Донецк и Ясиноватую.
Как говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, один из вооруженных мужчин ударил в заднее правое окно своим оружием, после чего выстрелил в воздух и несколько раз в направлении машины миссии.
Как отмечается, водоснабжение в Авдеевке, Ясиноватой, частично в Донецке, а также в нескольких прифронтовых поселках по-прежнему отсутствует, подача воды населению осуществляется из резервных источников.
Как сообщил глава российского представительства в СЦКК Альберт Будышкин, обстрелам подверглись наблюдательные группы СЦКК "Ясиноватая" и "Безыменное", на которых несут службу дежурные смены офицеры ВС РФ.
Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что 22 тысячи жителей в городе Авдеевка остались без тепла, электричества и воды при уличной температуре минус 20 градусов по Цельсию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".