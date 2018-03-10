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    Ясиноватая

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
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    Последствия обстрела в Донецкой области
    Зона АТО: Ясиноватая сидит без газа и отопления, кого благодарить
    12:58 05.01.2018
    1667Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    О сроках восстановления газоснабжения в диспетчерской городской газовой службы пока не говорят. Жители Ясиноватой ожидают дальнейшей информации.
    Донецкая фильтровальная станция
    Авдеевка, Донецк и Ясиноватая остались без воды
    23:08 22.07.2017
    805Донбасс: новое перемирие
    По данным компании "Вода Донбасса", в результате обстрелов в субботу вечером Донецкая фильтровальная станция была обесточена. Как следствие, остановлена подача воды в Авдеевку, частично - в Донецк и Ясиноватую.
    Первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил Донбасс
    ОБСЕ заявила, что наблюдателей не пускают в подконтрольную ДНР Ясиноватую
    10:07 21.07.2017
    81
    Один из представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики отказывается пропускать специальную мониторинговую миссию в город Ясиноватая, говорится в заявлении ОБСЕ.
    Представители ОБСЕ в зоне АТО. Архивное фото
    Появились подробности нападения на патруль ОБСЕ в Донбассе
    06:46 21.06.2017
    1725Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Как говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, один из вооруженных мужчин ударил в заднее правое окно своим оружием, после чего выстрелил в воздух и несколько раз в направлении машины миссии.
    ЕС передал миссии ОБСЕ 20 бронированных автомобилей на 685 тыс евро
    Напавшие на патруль ОБСЕ задержаны - ДНР
    04:32 21.06.2017
    924Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Оперативное командование самопровозглашенной республики заявило о задержании вооруженных людей в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий. Задержанные дают показания.
    Последствия обстрела Ясиноватой. Архивное фото
    Ожесточенный бой идет в районе Ясиноватской развилки - очевидцы
    22:22 12.06.2017
    4722Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Пользователи соцсетей полагают, что "под прикрытием минометов и танков" ополченцы самопровозглашеннной ДНР пытаются отбить позиции ВСУ в районе развилки.
    Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
    Ребенок тяжело ранен при обстреле села в Ясиноватском районе
    02:59 09.06.2017
    77Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Во время взрыва снаряда в селе Каменка ребенок находился на улице возле дома, его ранило осколками. У пострадавшего - осколочные ранения обеих ног и грудной клетки.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    При обстреле пригорода Ясиноватой ранены шесть мирных жителей
    06:45 06.06.2017
    206Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Представитель самопровозглашенной ДНР сообщил, что в результате обстрела населенного пункта Крутая Балка ранение получили шесть мирных жителей.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    Обстрел окрестностей Ясиноватой продолжается более трех часов - власти
    22:36 17.05.2017
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    В администрации города Ясиноватая Донецкой области сообщили об одном погибшем и одном раненном мирном жителе в результате обстрела поселка Крутая Балка в среду вечером.
    Многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в городе Ясиноватая Донецкой области
    Обстрел Ясиноватой: погиб мирный житель
    20:55 17.05.2017
    317
    Местные власти сообщили, что в результате обстрела пригорода Ясиноватой погибла женщина 1955 года рождения, ранения получил мужчина 1983 года рождения.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    Два дома повреждены в пригороде Ясиноватой из-за обстрела
    09:22 08.05.2017
    81
    Сообщается, что в результате обстрела пригорода Ясиноватой Донецкой области повреждены несколько домой, пострадавших нет.
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Последствия обстрела Ясиноватой: погибли мирные жители 
    04:36 01.04.2017
    541
    По данным местных властей, при обстреле Ясиноватой погибли двое мирных граждан, а также были повреждены семь жилых домов.
    Многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в городе Ясиноватая Донецкой области
    В Ясиноватой из-за обстрела погибли два мирных жителя
    20:42 30.03.2017
    572
    В самопровозглашенной ДНР сообщили, что в результате обстрела Ясиноватой на улицах Фестивальной и Тимирязева погибли двое мужчин.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Ясиноватой
    15:39 18.03.2017
    197Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Согласно информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, после обстрела все присутствующие покинули район, никто из наблюдателей не пострадал.
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области
    Последствия обстрела жилого сектора в Ясиноватой 
    09:06 16.03.2017
    370Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация наблюдается в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. На кадрах - последствия обстрела населенного пункта.
    Ситуация в Авдеевке
    ОБСЕ установит камеры наблюдения в районе Авдеевки и Ясиноватой
    09:37 11.03.2017
    117Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Как сообщил представитель ОБСЕ, миссия стремится укрепить свои возможности мониторинга, в частности, путем установки дополнительного оборудования.
    Линия электропередачи. Архивное фото
    Ремонтные работы на линиях электропередачи под Ясиноватой сорваны
    14:59 07.03.2017
    47Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Как отмечается, водоснабжение в Авдеевке, Ясиноватой, частично в Донецке, а также в нескольких прифронтовых поселках по-прежнему отсутствует, подача воды населению осуществляется из резервных источников.
    Обстрел Ясиноватой. Архивное фото
    Из-за обстрела Ясиноватой сгорели два дома, пять повреждены
    09:13 06.03.2017
    183Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    В администрации города РИА Новости сообщили, что по улице Есенина было попадание снаряда в столб, повредило линии электропередачи, без света осталось несколько улиц.
    Обстрел Ясиноватой. Архивное фото
    Наблюдательные пункты СЦКК попали под обстрел возле Ясиноватой
    01:50 03.02.2017
    157Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как сообщил глава российского представительства в СЦКК Альберт Будышкин, обстрелам подверглись наблюдательные группы СЦКК "Ясиноватая" и "Безыменное", на которых несут службу дежурные смены офицеры ВС РФ.
    Александр Хуг
    Хуг сообщил о тяжелом положении жителей Ясиноватой
    10:43 01.02.2017
    1929Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что 22 тысячи жителей в городе Авдеевка остались без тепла, электричества и воды при уличной температуре минус 20 градусов по Цельсию.
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