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    Ребенок тяжело ранен при обстреле села в Ясиноватском районе

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    Во время взрыва снаряда в селе Каменка ребенок находился на улице возле дома, его ранило осколками. У пострадавшего - осколочные ранения обеих ног и грудной клетки.
    Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В результате обстрела ополченцами самопровозглашенной ДНР села Каменка Ясиноватского района был ранен подросток, сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области. 

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    "Мальчик 2002 года рождения получил минно-взрывную травму. Он был доставлен в больницу Авдеевки, а после транспортирован в госпиталь Покровского", — говорится в сообщении.

    Установлено, что подросток получил ранение по месту своего проживания по ул. Свободы.

    В полиции уточнили, что артобстрел начался около 21.10 в четверг, 8 июня. Во время взрыва снаряда ребенок находился на улице возле дома, его ранило осколками. У пострадавшего — осколочные ранения обеих ног и грудной клетки. 

    "По данному факту Дружковским отделением полиции, к территории обслуживания которого относится село Каменка, открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины", — добавили в областном главке.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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