По данным силовиков, военные помогают восстанавливать инфраструктуру Донбасса, происходит разминирование Углегорской ТЭС. После работы военных саперов ремонтники получат возможность восстановить линии электропередачи.
Город Углегорск, который находится между Горловкой и Дебальцево в Донецкой области, по-прежнему находится под контролем ополченцев ДНР. О ситуации в пригороде населенного пункта смотрите в фоторепортаже.
В общей сложности за сутки вывезено и уничтожено в безопасных местах более трехсот неразорвавшихся боеприпасов, сообщил заместитель командующего штабом ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Из Дебальцево продолжается плановый отвод украинских военных, об этом заявил президент Петр Порошенко перед вылетом в зону АТО. Выведено уже 80% частей ВСУ. Подробнее рассказал волонтер Ярослав Жилкин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".