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    Углегорск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 66
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    Ситуация в Дебальцево. Архивное фото
    В районе Углегорска и Дебальцево идут бои - СМИ
    16:27 29.06.2016
    2800Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как сообщают региональные СМИ, по неподтвержденным данным, "силы АТО взяли под свой контроль две высоты в Логвиново, окружили Санжаровку и закрепились в 2 километрах от Углегорска".
    В результате обстрела выведена из строя Углегорская ТЭС
    Штаб АТО сообщил о ночи без обстрелов и разминировании Углегорской ТЭС
    08:00 26.10.2015
    1448Донбасс - Минск: отвод вооружений
    По данным силовиков, военные помогают восстанавливать инфраструктуру Донбасса, происходит разминирование Углегорской ТЭС. После работы военных саперов ремонтники получат возможность восстановить линии электропередачи.
    В результате обстрела выведена из строя Углегорская ТЭС
    Энергоблоки Углегорской ТЭС начали подключать к энергосистеме
    12:18 07.08.2015
    352Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Спустя десять дней после обстрела теплоэлектростанции энергетики начали заново вводить ее в строй. В течение пятницы запланирован пуск энергоблоков №1 и 3.
    Пожилая женщина в районе Углегорска
    Ситуация в районе Углегорска: люди в ожидании гумпомощи и соцвыплат 
    10:55 06.04.2015
    476Год АТО: причины и следствия
    Город Углегорск, который находится между Горловкой и Дебальцево в Донецкой области, по-прежнему находится под контролем ополченцев ДНР. О ситуации в пригороде населенного пункта смотрите в фоторепортаже.
    Ситуация в Углегорске
    Жизнь в Углегорске после войны 
    13:58 11.03.2015
    581Донбасс - мир?
    Углегорск в результате ожесточенных обстрелов почти превращен в руины. Фотографии Углегорска после более чем полугода боевых действий на территории города.
    Неразорвавшийся снаряд. Архивное фото
    Из Дебальцево и Углегорска вывезли более 300 неразорвавшихся снарядов
    23:33 10.03.2015
    163Донбасс - мир?
    В общей сложности за сутки вывезено и уничтожено в безопасных местах более трехсот неразорвавшихся боеприпасов, сообщил заместитель командующего штабом ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
    Ситуация в Углегорске
    Жизнь в Углегорске после боевых действий 
    12:06 02.03.2015
    400Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Город Углегорск Донецкой области в результате ожесточенных обстрелов почти превращен в руины. На данный момент населенный пункт находится под контролем ДНР.
    Уголь
    Уголь на Углегорскую ТЭС будут возить из Красного Лимана - ДонОГА
    16:25 27.02.2015
    333Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По данным Донецкой областной государственной администрации, подразделениям "Укрзализныци" и Углегорской ТЭС также поручено осуществить проверку состояния пути на перегоне Попасная - Светлодарск.
    уголь
    Углегорская ТЭС остановлена из-за отсутствия угля на складах - Минэнерго
    15:52 25.02.2015
    284Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По словам Александра Светелика, доставка угля на Углегорскую ТЭС на данный момент невозможна, так как нет возможности доставить на станцию вагоны с углем по единственной неповрежденной ветке.
    Ситуация в Углегорске
    В Углегорске обезврежены 111 минометных мин
    08:57 24.02.2015
    264Украина: между миром и войной
    Также отмечается, что обнаружены и вывезены на подрывную площадку семь противотанковых мин (ТМ-62), десять артиллерийских снарядов калибром от 100 до 125 миллиметров.
    Женщина с ребенком идут мимо очереди за гуманитарной помощью в Донецке
    Около 800 тысяч жителей Донбасса остаются без воды
    14:31 23.02.2015
    472
    В компании "Вода Донбасса" сообщили, что вода не подается в такие крупные города, как Красноармейск, Дебальцево, Углегорск, частично остается без воды сам Донецк.
    Волонтер Ярослав Жилкин. Архивное фото
    В АТО с августа пропавшими без вести числится 250 военных – волонтер Жилкин
    09:55 19.02.2015
    575Дебальцевский котел
    Из Дебальцево продолжается плановый отвод украинских военных, об этом заявил президент Петр Порошенко перед вылетом в зону АТО. Выведено уже 80% частей ВСУ. Подробнее рассказал волонтер Ярослав Жилкин.
    Ситуация в Углегорске
    Ситуация в Углегорске: сгоревшая техника и разрушенные дома 
    04:06 19.02.2015
    859После 15 февраля - мир или война
    На улицах бывшей Хацепетовки осталось много сгоревшей тяжелой техники, уничтоженной во время обстрелов. На данный момент город находится под контролем ДНР.
    Близ Углегорска взорван магистральный газопровод
    Близ Углегорска загорелся магистральный газопровод 
    16:41 17.02.2015
    402После 15 февраля - мир или война
    Вследствие боевых действий во вторник был поврежден трубопровод-отвод от магистрального газопровода "Новопсков-Краматорск", который находится в Донецкой области. Подробнее смотрите в видео.
    Разрушенная техника ВСУ в Углегорске
    Ситуация в Углегорске 
    17:54 16.02.2015
    729После 15 февраля - мир или война
    Углегорск в результате жесточайших обстрелов почти превратился в руины. На улицах города — много сгоревший тяжелой техники, уничтоженной во время обстрелов. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Ополченцы в Углегорске
    Ополченцы в Углегорске 
    14:44 11.02.2015
    953Боевые действия на Донбассе
    По некоторым данным, из Углегорска уехало 80% населения. Те, кто остались, сидят в подвалах и боятся оттуда выходить.
    Ситуация в Углегорске
    Разрушенные здания и сгоревшая техника в Углегорске 
    20:13 10.02.2015
    640Дебальцевский котел
    Во время ожесточенных боев в дебальцевском направлении по Углегорску был нанесен ряд артиллерийских ударов, уничтоживших технику и разрушивших инфрастуктуру города.
    На переднем крае: ситуация в Углегорске
    На линии фронта: ситуация в Углегорске 
    12:38 09.02.2015
    1690Боевые действия на Донбассе
    Углегорск — небольшой город, но в результате жесточайших обстрелов он сейчас почти превращен в руины, сообщил специальный корреспондент "Комсомольской правды в Украине" Артем Маслаков.
    Переговоры Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда
    Минские договоренности по Украине доработались в Москве Олландом и Меркель
    16:34 07.02.2015
    4175Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    Совместный мирный план Меркель-Олланда о мерах по выполнению минских соглашений будет дополнен предложениями Порошенко и Путина.
    Ситуация в Углегорске
    В Углегорске гуманитарная катастрофа, на очереди - Дебальцево
    15:27 07.02.2015
    932Ситуация в зоне АТО.
    Интенсивность боевых действий в Донецке и окрестностях немного спала, но периодически по всему городу раздаются звуки мощных залпов и взрывов.
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