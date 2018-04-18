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    Под Ясиноватой обнаружен боевой арсенал артиллерийских снарядов

    (обновлено: )14701
    Полицейские изъяли из-под земли около 300 артиллерийских снарядов, которые были закопаны посреди поля в селе Яснобродовка Ясиноватского района Донецкой области. Принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.
    Схрон артиллерийских снарядов
    police.dn.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В селе Яснобродовка Ясиноватского района Донецкой области обнаружен схрон боеприпасов.

    "На линию 102 поступило сообщение о том, что во время проведения земляных работ вблизи прифронтового поселка были обнаружены боеприпасы. Срочно прибывшие на указанное место, полицейские окружили и обследовали прилегающую территорию. В результате 8-часовой работы полицейские вместе с взрывотехниками выкопали из земли целый боевой арсенал: 300 осколочно-фугасных снарядов калибром 30 мм. Изъятое направлено на экспертизу. Полицейские устанавливают владельца взрывного схрона", — сообщает полиция Донецкой области.

    police.dn.ua
    Схрон артиллерийских снарядов

    По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).

    Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с оружием и боеприпасами возле Кременчуга Полтавской области.

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