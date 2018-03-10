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    компромат

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Съезд Демократической партии США
    В США фонд подает жалобу из-за связей Демократической партии с Украиной
    12:28 10.08.2017
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    Согласно утверждению Фонда подотчетности и гражданского доверия, консультант Демократической партии Александра Чалупа пыталась добыть у киевских чиновников компрометирующую информацию о Поле Манафонте.
    Противники Трампа в США бьют по нему с помощью Лещенко – Погребинский. Видео
    Погребинский: противники Трампа в США "бьют" по нему с помощью Лещенко 
    23:09 24.03.2017
    1483Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, противники президента США Дональда Трампа "бьют" по нему с помощью нардепа Сергея Лещенко.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа - СМИ
    02:55 11.02.2017
    1095Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По данным СМИ, речь идет не о подтверждении "сальных обвинений" в адрес Трампа, а о перехваченных спецслужбами "разговорах российских граждан", которые подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп ожидает извинений от прессы и разведки за компромат о связях с РФ
    23:43 15.01.2017
    206Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам избранного президента США Дональда Трампа, руководители разведки и СМИ сделали ошибки, "когда люди делают ошибки, они должны извиняться". Он также отметил, что "имел полное право злиться".
    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    Трамп заявил, что разведка признала компромат на него фальшивкой
    17:11 14.01.2017
    555Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не привел дополнительных подробностей, кто именно из представителей разведки считает опубликованный компромат на него фальшивкой.
    Первая пресс-конференция Трампа
    В США демократы требуют расследовать "связи Трампа с РФ"
    22:05 13.01.2017
    299Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам лидера демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси, ФБР должно расследовать обвинения против Трампа, что "знают и имеют русские", что повышает их возможность использовать рычаги влияния на новую администрацию.
    Николай Давидюк
    Компроматы, предоставленные Онищенко, это пока тренировка - Давидюк
    05:26 18.12.2016
    2072Онищенко: новая партия компромата
    Политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что Онищенко обнародует записи с Порошенко, если не будут достигнуты договоренности.
    Александр Онищенко
    Deutsche Welle. Онищенко и его чемодан компромата
    19:00 05.12.2016
    3993Онищенко: новая партия компромата
    Беглый украинский депутат Александр Онищенко обвинил президента Украины в коррупции на основании имеющихся у него аудиозаписей, пишут мировые СМИ. Чем же закончится новый "кассетный скандал" для Петра Порошенко?
    Александр Онищенко
    Онищенко: Порошенко пытался договориться относительно компромата
    21:54 03.12.2016
    7631Онищенко: новая партия компромата
    По словам Онищенко, президент Украины Петр Порошенко использует для "оплаты голосований" в Раде в том числе и деньги, выделенные Украине Международным валютным фондом.
    Александр Онищенко
    "Кассетный скандал" Онищенко Украине сейчас невыгоден - Войтков
    03:19 02.12.2016
    1656Онищенко: новая партия компромата
    Политолог Валентин Войтков в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что репутация Украины пострадает после "кассетного скандала" экс-нардепа Александра Онищенко.
    Доллары и евро
    В каждой политической силе есть своя амбарная книга - Вовк
    08:07 21.06.2016
    131Арест Манафорта: украинский след
    По мнению эксперта по вопросам государственной безопасности Василия Вовка, разоблачающие документы последнего времени, это политический капитал. Не исключено, что самая важная часть информации еще будет обнародована.
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков не устраивает слишком многих - политолог
    23:41 22.02.2016
    425Горячие кавказские парни: Саакашвили vs Аваков
    По мнению Валентина Гладких, должность министра внутренних дел на сегодняшний день стала одной из ключевых, многие группы влияния хотели бы контролировать те нелегальные потоки, которые контролирует МВД.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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