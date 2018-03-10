Согласно утверждению Фонда подотчетности и гражданского доверия, консультант Демократической партии Александра Чалупа пыталась добыть у киевских чиновников компрометирующую информацию о Поле Манафонте.
По данным СМИ, речь идет не о подтверждении "сальных обвинений" в адрес Трампа, а о перехваченных спецслужбами "разговорах российских граждан", которые подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе.
По словам лидера демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси, ФБР должно расследовать обвинения против Трампа, что "знают и имеют русские", что повышает их возможность использовать рычаги влияния на новую администрацию.
Беглый украинский депутат Александр Онищенко обвинил президента Украины в коррупции на основании имеющихся у него аудиозаписей, пишут мировые СМИ. Чем же закончится новый "кассетный скандал" для Петра Порошенко?
По мнению эксперта по вопросам государственной безопасности Василия Вовка, разоблачающие документы последнего времени, это политический капитал. Не исключено, что самая важная часть информации еще будет обнародована.
По мнению Валентина Гладких, должность министра внутренних дел на сегодняшний день стала одной из ключевых, многие группы влияния хотели бы контролировать те нелегальные потоки, которые контролирует МВД.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".