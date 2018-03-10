Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси возглавят митинг, который намечен на понедельник в 18.00 по местному времени (01.00 по Киеву вторника).
По словам лидера демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси, ФБР должно расследовать обвинения против Трампа, что "знают и имеют русские", что повышает их возможность использовать рычаги влияния на новую администрацию.
По словам лидера демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси, конгрессмены "должны объединиться, чтобы сказать, что защита демократии от российского вмешательства более важна, чем любое преимущество".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.