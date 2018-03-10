наверх
10.03.201820:48
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Нэнси Пелоси

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Нэнси Пелоси. Архивное фото
    Сравнение Асада с Гитлером может стоить пресс-секретарю Трампа должности
    01:07 12.04.2017
    492Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Шон Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.
    Капитолий - здание конгресса США в Вашингтоне
    Демократы в конгрессе назвали "победой американцев" сохранение Obamacare
    23:03 24.03.2017
    89
    В пятницу республиканцы сняли с голосования в палате законопроект, который должен был заменить систему Obamacare, принятую при прошлом президенте Бараке Обаме.
    Нэнси Пелоси. Архивное фото
    Лидер демократов в Конгрессе США увидела в убийстве Вороненкова угрозу США
    05:07 24.03.2017
    749Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Демократы на митинге в Вашингтоне потребуют отмены указа Трампа - СМИ
    03:59 30.01.2017
    173Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси возглавят митинг, который намечен на понедельник в 18.00 по местному времени (01.00 по Киеву вторника).
    Первая пресс-конференция Трампа
    В США демократы требуют расследовать "связи Трампа с РФ"
    22:05 13.01.2017
    299Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам лидера демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси, ФБР должно расследовать обвинения против Трампа, что "знают и имеют русские", что повышает их возможность использовать рычаги влияния на новую администрацию.
    Капитолий - здание конгресса США в Вашингтоне
    В конгрессе США призвали партии встать "единым фронтом против РФ"
    02:47 07.09.2016
    281Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам лидера демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси, конгрессмены "должны объединиться, чтобы сказать, что защита демократии от российского вмешательства более важна, чем любое преимущество".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги

    Организации