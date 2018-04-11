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    Забор - забором, а репутация важнее. Суд харьковского главврача против МОЗ

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    Богдан Федак просит суд признать незаконными "бездеятельность Минздрава", не согласовавшего главврача как победителя конкурса в должности начальника облздрава, отказ МОЗ и принудить главу Харьковской ОГА назначить его во главе управления.
    Суд харьковского врача против Минздрава
    mediaport

    РИА Новости Украина

    На решающем заседании суда первой инстанции по иску главврача областной больницы Богдана Федака к Минздраву и главе Харьковской облгосадминистрации представитель МОЗ не смогла убедить суд, что победителя конкурса законно не утвердили в должности начальника областного Управления здравоохранения. Чем аргументировал позицию представитель истца? Как реагировала представитель ответчика? И причём тут забор? На эти вопросы отвечает Татьяна Федоркова.

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    Богдан Федак на заседание не пришёл.

    "Конференция в больнице", — объяснил журналистам отсутствие истца его представитель Александр Олейник.

    В иске Федак просил суд поддержать его по трём пунктам: признать незаконными "бездеятельность Минздрава", не согласовавшего его как победителя конкурса в должности начальника облздрава, сам отказ МОЗ и обязать главу Харьковской облгосадминистрации назначить его во главе управления.

    Минздрав не устраивает прошлое Федака. В 90-е он был судим. Но на сегодня юридически никаких препятствий для его работы на госслужбе нет, судимость — погашенная. Даже если она фактически и была, это нигде не указывается, объясняет его представитель.

    "Основаниями несогласования на должность было то, что якобы истец имеет на сегодня судимость, но по результатам специальной проверки, которую он проходил в порядке закона «О государственной службе", судимость на время проведения такой проверки отсутствует, — говорит Олейник. - В рамках действующего законодательства он был амнистирован. Люди, которые амнистированы, являются такими, которые по закону не привлекались к ответственности".

    Истец предоставил суду справку о результатах спецпроверки госслужащего. В свою очередь Минздрав черпал информацию от структур по месту судебного разбирательства в отношении Федака, в частности Апелляционного суда Ивано-Франковской области, львовского облуправления полиции, региональных прокуратур, а также судебной администрации, исполнительной службы, Генпрокуратуры.

    При этом Нацполиция — основной орган, владеющий подобной информацией — по словам представителя истца, в ответе на запрос МОЗ отказалась давать какую-либо информацию в соответствии с законом о защите персональных данных.

    "Таким образом нарушенные права истца подлежат защите и восстановлению судом", — считает представитель Федака.

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    Минздрав озвучил позицию в суде по видеосвязи.

    "МОЗ в своём письме чётко написал, что мы хотим, чтобы все кандидаты, которые назначаются на должность директоров департаментов охраны здоровья местных государственных администраций, имели безупречную репутацию. Безупречную!" — заявила представитель МОЗ Каролина Мокрицкая.

    "Но есть закон", — ответил на это представитель Федака.

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    "Не нужно трактовать наши слова в свою пользу", — посоветовала Мокрицкая и принялась цитировать закон "О местных государственных администрациях".

    "Согласно ч. 11 ЗУ «О местных государственных администрациях", руководители структурных подразделений местных госадминистраций назначаются на должность и увольняются с должности главами государственных администраций по согласованию с органами исполнительной власти высшего уровня в порядке, который определяется Кабмином. Данная норма предусматривает право органов исполнительной власти высшего уровня принять одно из двух альтернативных решений: или согласовать, или не согласовать. Кроме того, указанная норма не устанавливает императивного обязательства для министерств о безусловном согласовании предложенных кандидатур на должность", — отметила представитель МОЗ.

    Еще один аргумент ответчика — отсутствие действующего порядка назначения и увольнения с должности руководящих чиновников.

    "До августа 2016 года действовал порядок назначения на должность и увольнения с должности руководителей управлений, отделов, других структурных подразделений местных госадминистраций, утверждённый постановлением Кабмина 29.07.99 №1374. Порядок №1347 утратил действие согласно постановлению Кабинета министров от 22.07.2016 №465, однако пунктом 6 порядка №1374 предусматривалось предоставление вывода министерству относительно результатов проведённого собеседования. [..] Таким образом, порядок №1374 также не содержит императивной нормы относительно безусловного согласования кандидата на должность", — объяснила Мокрицкая.

    По мнению Минздрава, требуя признать незаконным отказ МОЗ, истец вмешивается в деятельность министерства.

    "Ни один нормативно-правовой акт не запрещает нам собирать информацию, которая нам необходима для принятия решения. Мы действовали в рамках полномочий. Направлять запросы нам ни один нормативно-правовой акт не запрещает…", — ответила Мокрицкая на реплику судьи о законности истребования информации о личности Федака.

    "Вы считаете, что вы имеете право без согласия лица собирать в отношении него информацию, без согласия с ним? — спросил судья Михаил Спиридонов. - Вы же не получили это из газет? Как это называется тогда, как не сбор информации в отношении гражданина при отсутствии его согласия?".

    — Мы собираем информацию о кандидате на должность.

    — Где ваше право собирать информацию? Есть Закон «Об информации», есть порядок сбора информации в отношении физических лиц, в данном случае — претендентов. Есть согласие, несогласие и так далее. Где предоставлено право министерству без согласия кандидата, физического лица, гражданина Украины, собирать в отношении него информацию? Не получить в открытых источниках, я подчёркиваю! А собирать из источников, которые являются закрытыми.

    — Из закрытых источников нам никто информации не предоставил. Всё в рамках полномочий.

    Несколько раз судья пытался выяснить, чем руководствовался МОЗ, отказывая победителю конкурса.

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    — Какое было основание вообще?

    — Мы считаем, что…

    — Я прошу прощения. Не "вы считаете", а какое вы определили в решении.

    После этих слов судьи представителю МОЗ понадобилось несколько минут, чтобы найти какой-то документ. Глубоко вздыхая, Каролина Мокрицкая пыталась отыскать бумагу на столе.

    "Наша позиция изложена в письме от 03.03.18… Но, к сожалению, у меня очень плохая копия", — ответила представитель МОЗ и попросила судью обратиться к материалам дела.

    "Я прошу прощения, вы представитель ответчика, предметом обжалования является ваше решение, и вы не можете его процитировать?" — возмутился судья.

    — Ваша честь, у меня, к сожалению, первая страница — очень плохая копия.

    Тогда судья попросил представителя МОЗ объяснить суду позицию своими словами.

    "Мы проинформировали, что нами были направлены запросы, что была погашенная судимость у истца и что мы считаем, что кандидаты на должность должны иметь безупречную репутацию", — объяснила представитель МОЗ.

    Судья повторил вопрос: что стало основанием отказа Федаку.

    "А мы не должны указывать основания, Ваша честь. Мы или даём согласование или не даём", — ответила Мокрицкая.

    — Тогда у меня другой вопрос, — продолжил судья. - Чем предусмотрено ваше право несогласования? Точнее, критерии несогласования. То есть Министерство не согласовывает в связи с тем-то и тем-то… Нормативный акт, пожалуйста, согласно ст. 19 Конституции.

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    Представитель МОЗ попыталась сослаться на ч. 2 ст. 11 ЗУ "О местных государственных администрациях", но судья её остановил и сам разъяснил: «Она регламентирует право руководителя облгосадминистрации без согласования увольнять и назначать, это право руководителя областной администрации, закон в их отношении. Где ваше право как Министерства охраны здоровья? Порядок, положение, подзаконный акт, которым вы руководствовались, я подчёркиваю, действующий на сегодняшний момент».

    "Нормативно-правовым актом на данный момент ни одним это не определено. Это решение остаётся за органом центральной исполнительной власти. Или согласовать, или не согласовать. Критерии не установлены", — ответила Мокрицкая.

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    "Тогда как вы прокомментируете этот вопрос в разрезе ст. 19 Конституции Украины, что государственный орган должен действовать только в рамках закона и ему разрешено только то, что предусмотрено законом, а всё другое запрещено. Это трактовка Конституционного суда", — поинтересовался судья.

    — Сама ст. 11 содержит норму, которая позволяет принять одно из двух решений: или согласовать…

    — В статье написано: "согласовывает", а не "не согласовывает", принимает решение.

    — Если мы не согласны с кандидатурой, у нас нет обязательства безусловно согласовывать все кандидатуры, которые будут.

    — Я потому и спрашиваю вас, где предусмотрено ваше право, что по основаниям таким-то вы не согласовываете…

    "Ни одним нормативно-правовым актом на данный момент это не выписано. Нацгосслужба на данный момент данный порядок не разработала. Старый отменён, новый не принят", — ответила Мокрицкая.

    Судья Спиридонов вернулся к вопросу об источниках информации МОЗ в части привлечения Федака к ответственности.

    Представитель МОЗ заявила, что не готова ответить и даже попросила отложить заседание. Судья на это не отреагировал и продолжил заседание.

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    "Откуда у министерства появилась информация о прошлом нашего истца, мне неизвестно. Но есть медицинское сообщество, — предположила Мокрицкая. - Поэтому… Коллеги нашего истца, возможно, что-то знают".

    В завершающем диалоге с представителем МОЗ судья заговорил образно и вообще выразил сомнение, того ли Федака имеет в виду Минздрав.

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    — Я прошу прощения, у нас в материалах дела, вам они отсылались, есть справка структурного подразделения Национальной полиции, есть официальная справка, согласно действующему законодательству, которая указывает, привлекался или не привлекался. То есть доказательством есть справка о привлечении или непривлечении. Может, кто-то на заборе что-то написал? Ну забор — это забор.

    — Ваша честь, я с вами согласна, что забор — это забор, но репутация человека, к сожалению, не всегда может быть подтверждена всеми справками.

    — Указано Национальной полицией, что он (Федак) не привлекался к уголовной ответственности, в том числе в связи с коррупционной деятельностью. В материалах дела, которые вы предоставили к материалам дела, я не нашёл другой справки соответствующего должностного лица или структурного подразделения с данными, которые указаны в письме (письме-отказе МОЗ), что был приговор, потом решение Верховного Суда от 98 года. И вообще — это тот Федак или не тот Федак? Я начинал свою работу с районного суда и у меня были случаи, когда полных тёзок было много… Как вы узнали, что это именно тот?

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    — Ваша честь, я не могу дать ответ на ваш вопрос.

    Суд удовлетворил иск Федака частично: поддержал в первых двух пунктах, а в последнем — обязал главу Харьковской облгосадминистрации "решить вопрос о назначении Федака Б. С. с учётом выводов суда".

    "Не сразу назначить, а рассмотреть вопрос. То есть опять этот вопрос встанет, и она (глава ХОГА — ред.) будет решать", — пояснил представитель истца.

    Решение и. о. главы МОЗ Ульяна Супрун процитировала в Twitter хештегом "ганьба". Минздрав уже готовит апелляцию.

    На обжалование у ведомства есть месяц. 

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