Забор - забором, а репутация важнее. Суд харьковского главврача против МОЗ

РИА Новости Украина

На решающем заседании суда первой инстанции по иску главврача областной больницы Богдана Федака к Минздраву и главе Харьковской облгосадминистрации представитель МОЗ не смогла убедить суд, что победителя конкурса законно не утвердили в должности начальника областного Управления здравоохранения. Чем аргументировал позицию представитель истца? Как реагировала представитель ответчика? И причём тут забор? На эти вопросы отвечает Татьяна Федоркова.

Богдан Федак на заседание не пришёл.

"Конференция в больнице", — объяснил журналистам отсутствие истца его представитель Александр Олейник.

В иске Федак просил суд поддержать его по трём пунктам: признать незаконными "бездеятельность Минздрава", не согласовавшего его как победителя конкурса в должности начальника облздрава, сам отказ МОЗ и обязать главу Харьковской облгосадминистрации назначить его во главе управления.

Минздрав не устраивает прошлое Федака. В 90-е он был судим. Но на сегодня юридически никаких препятствий для его работы на госслужбе нет, судимость — погашенная. Даже если она фактически и была, это нигде не указывается, объясняет его представитель.

"Основаниями несогласования на должность было то, что якобы истец имеет на сегодня судимость, но по результатам специальной проверки, которую он проходил в порядке закона «О государственной службе", судимость на время проведения такой проверки отсутствует, — говорит Олейник. - В рамках действующего законодательства он был амнистирован. Люди, которые амнистированы, являются такими, которые по закону не привлекались к ответственности".

Истец предоставил суду справку о результатах спецпроверки госслужащего. В свою очередь Минздрав черпал информацию от структур по месту судебного разбирательства в отношении Федака, в частности Апелляционного суда Ивано-Франковской области, львовского облуправления полиции, региональных прокуратур, а также судебной администрации, исполнительной службы, Генпрокуратуры.

При этом Нацполиция — основной орган, владеющий подобной информацией — по словам представителя истца, в ответе на запрос МОЗ отказалась давать какую-либо информацию в соответствии с законом о защите персональных данных.

"Таким образом нарушенные права истца подлежат защите и восстановлению судом", — считает представитель Федака.

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Минздрав озвучил позицию в суде по видеосвязи.

"МОЗ в своём письме чётко написал, что мы хотим, чтобы все кандидаты, которые назначаются на должность директоров департаментов охраны здоровья местных государственных администраций, имели безупречную репутацию. Безупречную!" — заявила представитель МОЗ Каролина Мокрицкая.

"Но есть закон", — ответил на это представитель Федака.

"Не нужно трактовать наши слова в свою пользу", — посоветовала Мокрицкая и принялась цитировать закон "О местных государственных администрациях".

"Согласно ч. 11 ЗУ «О местных государственных администрациях", руководители структурных подразделений местных госадминистраций назначаются на должность и увольняются с должности главами государственных администраций по согласованию с органами исполнительной власти высшего уровня в порядке, который определяется Кабмином. Данная норма предусматривает право органов исполнительной власти высшего уровня принять одно из двух альтернативных решений: или согласовать, или не согласовать. Кроме того, указанная норма не устанавливает императивного обязательства для министерств о безусловном согласовании предложенных кандидатур на должность", — отметила представитель МОЗ.

Еще один аргумент ответчика — отсутствие действующего порядка назначения и увольнения с должности руководящих чиновников.

"До августа 2016 года действовал порядок назначения на должность и увольнения с должности руководителей управлений, отделов, других структурных подразделений местных госадминистраций, утверждённый постановлением Кабмина 29.07.99 №1374. Порядок №1347 утратил действие согласно постановлению Кабинета министров от 22.07.2016 №465, однако пунктом 6 порядка №1374 предусматривалось предоставление вывода министерству относительно результатов проведённого собеседования. [..] Таким образом, порядок №1374 также не содержит императивной нормы относительно безусловного согласования кандидата на должность", — объяснила Мокрицкая.

По мнению Минздрава, требуя признать незаконным отказ МОЗ, истец вмешивается в деятельность министерства.

"Ни один нормативно-правовой акт не запрещает нам собирать информацию, которая нам необходима для принятия решения. Мы действовали в рамках полномочий. Направлять запросы нам ни один нормативно-правовой акт не запрещает…", — ответила Мокрицкая на реплику судьи о законности истребования информации о личности Федака.

"Вы считаете, что вы имеете право без согласия лица собирать в отношении него информацию, без согласия с ним? — спросил судья Михаил Спиридонов. - Вы же не получили это из газет? Как это называется тогда, как не сбор информации в отношении гражданина при отсутствии его согласия?".

— Мы собираем информацию о кандидате на должность.

— Где ваше право собирать информацию? Есть Закон «Об информации», есть порядок сбора информации в отношении физических лиц, в данном случае — претендентов. Есть согласие, несогласие и так далее. Где предоставлено право министерству без согласия кандидата, физического лица, гражданина Украины, собирать в отношении него информацию? Не получить в открытых источниках, я подчёркиваю! А собирать из источников, которые являются закрытыми.

— Из закрытых источников нам никто информации не предоставил. Всё в рамках полномочий.

Несколько раз судья пытался выяснить, чем руководствовался МОЗ, отказывая победителю конкурса.

— Какое было основание вообще?

— Мы считаем, что…

— Я прошу прощения. Не "вы считаете", а какое вы определили в решении.

После этих слов судьи представителю МОЗ понадобилось несколько минут, чтобы найти какой-то документ. Глубоко вздыхая, Каролина Мокрицкая пыталась отыскать бумагу на столе.

"Наша позиция изложена в письме от 03.03.18… Но, к сожалению, у меня очень плохая копия", — ответила представитель МОЗ и попросила судью обратиться к материалам дела.

"Я прошу прощения, вы представитель ответчика, предметом обжалования является ваше решение, и вы не можете его процитировать?" — возмутился судья.

— Ваша честь, у меня, к сожалению, первая страница — очень плохая копия.

Тогда судья попросил представителя МОЗ объяснить суду позицию своими словами.

"Мы проинформировали, что нами были направлены запросы, что была погашенная судимость у истца и что мы считаем, что кандидаты на должность должны иметь безупречную репутацию", — объяснила представитель МОЗ.

Судья повторил вопрос: что стало основанием отказа Федаку.

"А мы не должны указывать основания, Ваша честь. Мы или даём согласование или не даём", — ответила Мокрицкая.

— Тогда у меня другой вопрос, — продолжил судья. - Чем предусмотрено ваше право несогласования? Точнее, критерии несогласования. То есть Министерство не согласовывает в связи с тем-то и тем-то… Нормативный акт, пожалуйста, согласно ст. 19 Конституции.

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Представитель МОЗ попыталась сослаться на ч. 2 ст. 11 ЗУ "О местных государственных администрациях", но судья её остановил и сам разъяснил: «Она регламентирует право руководителя облгосадминистрации без согласования увольнять и назначать, это право руководителя областной администрации, закон в их отношении. Где ваше право как Министерства охраны здоровья? Порядок, положение, подзаконный акт, которым вы руководствовались, я подчёркиваю, действующий на сегодняшний момент».

"Нормативно-правовым актом на данный момент ни одним это не определено. Это решение остаётся за органом центральной исполнительной власти. Или согласовать, или не согласовать. Критерии не установлены", — ответила Мокрицкая.

"Тогда как вы прокомментируете этот вопрос в разрезе ст. 19 Конституции Украины, что государственный орган должен действовать только в рамках закона и ему разрешено только то, что предусмотрено законом, а всё другое запрещено. Это трактовка Конституционного суда", — поинтересовался судья.

— Сама ст. 11 содержит норму, которая позволяет принять одно из двух решений: или согласовать…

— В статье написано: "согласовывает", а не "не согласовывает", принимает решение.

— Если мы не согласны с кандидатурой, у нас нет обязательства безусловно согласовывать все кандидатуры, которые будут.

— Я потому и спрашиваю вас, где предусмотрено ваше право, что по основаниям таким-то вы не согласовываете…

"Ни одним нормативно-правовым актом на данный момент это не выписано. Нацгосслужба на данный момент данный порядок не разработала. Старый отменён, новый не принят", — ответила Мокрицкая.

Судья Спиридонов вернулся к вопросу об источниках информации МОЗ в части привлечения Федака к ответственности.

Представитель МОЗ заявила, что не готова ответить и даже попросила отложить заседание. Судья на это не отреагировал и продолжил заседание.

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"Откуда у министерства появилась информация о прошлом нашего истца, мне неизвестно. Но есть медицинское сообщество, — предположила Мокрицкая. - Поэтому… Коллеги нашего истца, возможно, что-то знают".

В завершающем диалоге с представителем МОЗ судья заговорил образно и вообще выразил сомнение, того ли Федака имеет в виду Минздрав.

— Я прошу прощения, у нас в материалах дела, вам они отсылались, есть справка структурного подразделения Национальной полиции, есть официальная справка, согласно действующему законодательству, которая указывает, привлекался или не привлекался. То есть доказательством есть справка о привлечении или непривлечении. Может, кто-то на заборе что-то написал? Ну забор — это забор.

— Ваша честь, я с вами согласна, что забор — это забор, но репутация человека, к сожалению, не всегда может быть подтверждена всеми справками.

— Указано Национальной полицией, что он (Федак) не привлекался к уголовной ответственности, в том числе в связи с коррупционной деятельностью. В материалах дела, которые вы предоставили к материалам дела, я не нашёл другой справки соответствующего должностного лица или структурного подразделения с данными, которые указаны в письме (письме-отказе МОЗ), что был приговор, потом решение Верховного Суда от 98 года. И вообще — это тот Федак или не тот Федак? Я начинал свою работу с районного суда и у меня были случаи, когда полных тёзок было много… Как вы узнали, что это именно тот?

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— Ваша честь, я не могу дать ответ на ваш вопрос.

Суд удовлетворил иск Федака частично: поддержал в первых двух пунктах, а в последнем — обязал главу Харьковской облгосадминистрации "решить вопрос о назначении Федака Б. С. с учётом выводов суда".

"Не сразу назначить, а рассмотреть вопрос. То есть опять этот вопрос встанет, и она (глава ХОГА — ред.) будет решать", — пояснил представитель истца.

Решение и. о. главы МОЗ Ульяна Супрун процитировала в Twitter хештегом "ганьба". Минздрав уже готовит апелляцию.

На обжалование у ведомства есть месяц.