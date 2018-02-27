Чем закончится конфликт медуниверситета и Минздрава?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С 26 февраля студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку. Все учебные корпуса закрыты, за исключением помещений клиник, в которых лечатся пациенты. В вузе отмечают, что забастовку объявили из-за вмешательства Минздрава в его деятельность, и призывают президента вмешаться в ситуацию призывают, начать расследование в Минздраве, а Ульяну Супрун временно отстранить от должности. При этом в Минздраве заявляют, что это руководство университета заставляет студентов и преподавателей начать забастовку.

Кто виноват в конфликте, разгоревшемся между руководством Медуниверситета и Минздравом, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал главный эксперт по реформе образования Реанимационного Пакета Реформ Владимир Бахрушин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки аргументованими можуть бути заяви керівництва університету про те, що МОЗ заважає працювати, дає незаконні вказівки, змушує порушувати законодавство?

— Треба розбиратися в цій ситуації. Принаймні, деякі з аргументів, які були оголошені керівництвом університету, на мою думку, є не зовсім коректними. Зокрема, посилання на порушення норм закону про вищу освіту чи норм статуту університету. Не зовсім коректне те, що говорить керівництво університету. З іншого боку, я думаю, не зовсім правильними були дії і Центру тестування, і керівництва МОЗ. Тому тут, скоріше за все, такий конфлікт, в якому частину провини мають всі сторони, які в нього залучені.

Тобто всі сторони конфлікту можуть мати причетність до початку самого конфлікту?

— Скажемо так, помилки були з усіх боків.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Забастовка студентов-медиков в Киеве

Наскільки саме МОЗ в особі виконуючої обов'язки міністра Супрун може впливати на діяльність такого вишу, як Медуніверситет Богомольця?

— Якщо дивитися на норми закону України про вищу освіту, то там є достатньо, з одного боку, багато важелів впливу. З іншого боку, все ж таки є питання автономії університету, і значною мірою університет багато питань може вирішувати і самостійно. Але якщо говорити безпосередньо про причину чи привід для конфлікту, те, що пов'язано з сертифікаційним іспитом, то це — єдиний іспит, який складають всі студенти відповідних курсів і спеціальностей, які навчаються в Україні, за єдиними програмами, за єдиними методиками. І, безумовно, тут ключова роль МОЗ у визначенні того, як проводити цей іспит, які програми, і всі організаційні питання, які стосуються цього іспиту.

Яким чином можуть проводитися подібні страйки?

— Є норми українського законодавства, в тому числі Конституції, які дозволяють проводити страйки у виключних випадках, і які в той же час обмежують таке право для деяких професій, які критичні, як, приміром, можливо, і транспортники. Але студенти не належать до тих, кому законодавство обмежує право на проведення страйку. Інша справа, що зараз не зовсім зрозуміло, яка частина студентів підтримує страйк, яка частина не підтримує, яка частина байдужа, яка частина тільки радіє тому, що можна певний час не займатися. Тобто є багато різних сторін, і поки не зовсім зрозумілі кількісні такі співвідношення між тими, хто підтримує одну сторону, іншу сторону, хто не підтримує жодну сторону. Це все має бути предметом вивчення, треба розбиратися в ситуації.

Яким чином можна розібратися в ситуації?

— От як раз адміністрація не має повноважень оголошувати страйк. Страйк — це засіб боротьби тих, хто працює, проти тих, хто управляє, проти власників, проти керівництва, коли вони не можуть знайти порозуміння в певних питаннях важливих. Керівництво не є тим суб'єктом, який може оголосити страйк.

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Хто ж все ж таки страйкує — викладацький персонал?

— Це як раз треба з'ясовувати, хто страйкує. Бо за тими публікаціями, які є, підтримує частина студентів, частина викладачів, велика частина чи маленька частина — це незрозуміло. І безумовно, ані викладачі, ані студенти, навіть ті, які страйкують, не мають жодних повноважень зачиняти двері або перешкоджати іншим студентам і викладачам проводити заняття. Тобто там є багато питань.

Якого чекати розвитку конфлікту? Хто має звернути увагу на цю проблему та стати арбітром?

— Я так думаю, що за нашим законодавством засновником університету є держава в особі Кабінету міністрів. І якщо ректор з міністерством не можуть знайти порозуміння, то треба втрутитися Кабміну.

РИА Новости Украина Евгений Кготенко Забастовка студентов-медиков в Киеве

Тобто прем'єру Володимиру Гройсману треба виїжджати на місце і розбиратися?

— Наскільки я чув, він вчора дав доручення віце-прем'єру розбиратися в ситуації.

В наслідок конфлікту хто може постраждати?

— В першу чергу, постраждають студенти, які стають заручниками цієї ситуації, і колектив університету. Безумовно, можуть постраждати певні керівники, які залучені до конфлікту, але це, мабуть, найменше зло, про яке зараз варто говорити.

Певні кадрові перестановки в самому виші чи в МОЗ можливі?

— Безумовно, якщо не буде знайдено рішення конфлікту тими, хто сьогодні є керівниками і хто має приймати рішення і домовлятися, то, очевидно, що Кабмін прийме рішення про те, що мають з'явитися інші керівники.

І в МОЗ, і в самому виші?

— Так, можливо, і там, і там.

Якимось чином офіційно чи документально треба оформлювати страйк?

— Це питання вже, скоріше, не освітнє, а трудового законодавства. Тому я так не можу сказати, що треба зробити. Але, безумовно, певні такі заходи мають бути.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Забастовка студентов-медиков в Киеве

Напомним, ранее член совета при Минздраве Евгений Гончар в эфире "ГС" высказал мнение, почему ректор медуниверситета им. Богомольца "забаррикадировалась" в вузе. Он заявил, что ректор нарушила условия контракта с министерством и закон "О высшем образовании".