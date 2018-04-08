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    Общество

    Умейте сказать "Стоп!". Минздрав рассказал о питании в праздники

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    Как отметили в Минздраве, следует выбирать напитки, которые не содержат много калорий и помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует.
    Пасха в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Минздраве опубликовали советы по питанию в праздничные дни, сообщается на странице ведомства в Facebook.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В праздничные дни всегда сложно удержаться от плохих привычек в питании. Напоминаем вам о правилах, которые сохранят здоровье в праздники. Умейте сказать себе "Стоп!": откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость. В период праздников обязательно ешьте овощи — сырые, тушеные, вареные или запеченные. Они не содержат большого количества калорий (за исключением крахмальных — картофеля и других), содержат много пищевых волокон, витаминов, минералов и биофлавоноидов. Дневная норма — 300 граммов", — говорится в сообщении.

    Также в ведомстве советуют потреблять овощи и бобовые, фрукты, ягоды, цельные злаки, орехи, молочные и кисломолочные продукты, а также рыбу, мясо и яйца.

    Вместе с тем рекомендуется пить достаточно воды, в частности в случае потребления алкоголя.

    "Норма жидкости в день для взрослого человека — 4% от общей массы тела, но ориентируйтесь на свою жажду. Выбирайте напитки, которые не содержат много калорий. Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Однако если вы все-таки не можете отказаться от спиртных напитков, пейте больше воды (стакан после каждого бокала алкогольного напитка), избегайте соков и газированных напитков", — добавляют в министерстве.

    Украинцев также предостерегают от самолечения и взамен призывают ежедневно заниматься физическими упражнениями.

    Напомним, в воскресенье украинцы отмечают Пасху.

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