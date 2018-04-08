Умейте сказать "Стоп!". Минздрав рассказал о питании в праздники

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Минздраве опубликовали советы по питанию в праздничные дни, сообщается на странице ведомства в Facebook.

"В праздничные дни всегда сложно удержаться от плохих привычек в питании. Напоминаем вам о правилах, которые сохранят здоровье в праздники. Умейте сказать себе "Стоп!": откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость. В период праздников обязательно ешьте овощи — сырые, тушеные, вареные или запеченные. Они не содержат большого количества калорий (за исключением крахмальных — картофеля и других), содержат много пищевых волокон, витаминов, минералов и биофлавоноидов. Дневная норма — 300 граммов", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве советуют потреблять овощи и бобовые, фрукты, ягоды, цельные злаки, орехи, молочные и кисломолочные продукты, а также рыбу, мясо и яйца.

Вместе с тем рекомендуется пить достаточно воды, в частности в случае потребления алкоголя.

"Норма жидкости в день для взрослого человека — 4% от общей массы тела, но ориентируйтесь на свою жажду. Выбирайте напитки, которые не содержат много калорий. Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Однако если вы все-таки не можете отказаться от спиртных напитков, пейте больше воды (стакан после каждого бокала алкогольного напитка), избегайте соков и газированных напитков", — добавляют в министерстве.

Украинцев также предостерегают от самолечения и взамен призывают ежедневно заниматься физическими упражнениями.

Напомним, в воскресенье украинцы отмечают Пасху.