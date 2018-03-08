А как у них? Иранки отвоевали право присутствовать на стадионах

РИА Новости Украина

Долгое время женщинам в Иране строго запрещалось присутствовать на трибунах во время спортивных матчей. Девушки могли посещать исключительно женские спортивные матчи по баскетболу, футболу или волейболу. Также иранские любительницы спорта не могли смотреть трансляции международных матчей в кинотеатрах или кафе. Местным кинотеатрам пришлось отказаться от идеи трансляций чемпионата мира по футболу, поскольку власти заявили, что матчи не могут быть показаны в залах со "смешанной" аудиторией. Позже футбольные трансляции в ресторанах и кафе и вовсе оказались под запретом.

Но такую жесткую позицию о запрете присутствия женщин на стадионах во время спортивных матчей в Иране одобряли не все политики – даже самые большие консерваторы. Среди них бывший президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад. В 2006 году он направлял обращение в Организацию физического образования Ирана с просьбой разрешить пускать женщин на стадионы.

Запрет на посещение женщинами спортивных матчей существовал не только в Иране. Любительницам спорта в Саудовской Аравии также запрещалось посещать спортивные стадионы вместе с мужчинами. Однако в октябре 2017 года саудовским женщинам разрешили посещать спортивные мероприятия наряду с мужчинами и болеть за любимые команды. Уже в январе на матче чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Ахли" и "Аль-Батин" для саудовских женщин оборудовали специальные семейными секторами, куда болельщицы пришли с детьми, для них была разработана отдельная билетная программа.

Внимание общественности привлекла к себе и команда северокорейских болельщиц на Олимпиаде в Пхенчхане. Девушки своим неординарным поведением буквально взорвали соцсети. Одетые в красную форму болельщицы в едином порыве исполняли песни и национальные танцы, активно аплодировали и размахивали флагами.

И вот, иранские девушки тоже получили возможность присутствовать на стадионах. 25 февраля Национальная федерация баскетбола ИРИ разрешила иранкам занять трибуны болельщиков и наблюдать за победной игрой между сборными Ирана и Ирака, которая проходила в спорткомплексе Azadi в рамках отборочного Чемпионата мира по баскетболу 2019 (2019 FIBA Basketball World Cup). О том, как иранским любительницам баскетбола удалось отвоевать право на присутствие на стадионе, в беседе Sputnik рассказала директор Департамента связей с общественностью Иранской федерации баскетбола Захра Садат Хусейни (Zahra Sadat Hosseini):

— Огромную роль в разрешении вопроса о присутствии женщин на спортивном матче сыграли усилия нового президента Федерации баскетбола ИРИ доктора Рамина Табатабайи и министра спорта и молодежной политики Масуда Солтанифара. Это очень важное решение. Это шаг вперед, который приветствовали не только сами болельщицы, но и игроки сборной. Все спортивные, политические и экономические СМИ нашей страны оказывали активную информационную поддержку. Матч посетили даже женщины-депутаты иранского парламента.

Более того, на днях состоялось важное заседание в Министерстве спорта и молодежной политики с участием женщин-депутатов, членов Совета директоров специальной парламентской комиссии по делам культуры Фатеме Зулькадр и Тайибе Сиявоши-Шахинаяти. Вице-президент Ирана по делам женщин Масуме Эбтекар внесла большой вклад в то, чтобы нашим женщинам было дано больше свобод. Так, госпожа Эбтекар лично получила одобрение-фетву от одного из высших муджтахидов ИРИ Макарема Ширази, который приветствовал факт предоставления иранкам таких свобод, как беспрепятственное участие в спортивных матчах вместе со своими семьями на трибунах болельщиков.

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Это событие получило волну положительных отзывов и дало стимул другим видам спорта получить поддержку болельщиц. В частности, Федерация футбола нашей страны надеется, что любительницы футбола также придут теперь поддержать игроков своей любимой команды на предстоящих матчах.