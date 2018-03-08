Чешская Барби: у меня хорошее тело, которое быстро регенерируется

© FOTO: GABRIELLA JIRACKOVA

РИА Новости Украина

Думаете, что реально превратиться в живую куклу и оставаться всегда красивой, стройной и сияющей как Барби? Если считаете, что это невозможно, не расстраивайтесь.

© FOTO: GABRIELLA JIRACKOVA Габриэлла Йирачкова (Gabriella Jiráčková), первая "чешская Барби", известная под именем Лоло Та Белла (Lolo Ta Bella) ежемесячно тратит 1,4 тысячи долларов на поддержание внешности

18‐летняя Габриэлла Йирачкова (Gabriella Jiráčková), первая "чешская Барби", известная под именем Лоло Та Белла (Lolo Ta Bella) ежемесячно тратит 1,4 тысячи долларов на поддержание внешности. Молодая звезда дала Sputnik интервью и рассказала о том, как исполнить свою мечту.

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Что вдохновило вас на такие перемены? Как вы решились на это?

— На первых порах меня вдохновляла кукла Пикси Фокс (Pixee Fox). Но это не значит, что я хотела бы выглядеть в точности как она. Мне всегда было все равно, что обо мне думают окружающие, поэтому для меня не представляло сложности решиться на это.

© FOTO: GABRIELLA JIRACKOVA Габриэлла Йирачкова (Gabriella Jiráčková), первая "чешская Барби", известная под именем Лоло Та Белла (Lolo Ta Bella) ежемесячно тратит 1,4 тысячи долларов на поддержание внешности

Боялись ли вы таких кардинальных изменений, пожалели ли вы о них?

— Я не слишком часто испытываю чувство страха. У меня сильное молодое тело, которое быстро восстанавливается, я всегда выбираю отличных специалистов. Я никогда ни о чем не жалела и верю, что жалеть не стану. Каждое небольшое изменение – это еще один шаг на пути к моей мечте.

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Семье и друзья вас поддерживают? Как реагировали родители?

— Они волнуются за меня, но поддерживают. Для них гораздо важнее то, что я иду к своей мечте и умею на этом зарабатывать, в отличии от моих сверстников, которые пьют, принимают наркотики, ведут беспорядочную половую жизнь и просто бездельничают. У каждого из нас есть какая-то мечта и цель. Да, я превращаюсь в куклу, рискую в определенном смысле своим телом, другие гоняют на ралли или прыгают с трамплина. За таких людей болеют, их никто не осуждает, хотя они рискуют гораздо сильнее меня.

© FOTO: GABRIELLA JIRACKOVA Габриэлла Йирачкова (Gabriella Jiráčková), первая "чешская Барби", известная под именем Лоло Та Белла (Lolo Ta Bella) ежемесячно тратит 1,4 тысячи долларов на поддержание внешности

Знаете других "Барби" или "Кенов" в других странах? Вы знакомы?

— Я знаю чешского Кена Роберта Паулата и иногда переписываюсь с Пискси Фокс, Алицией Амирой и другими. Я знакома с целым сообществом живых Кенов и Барби и могу сказать, что это очень милые и интеллигентные люди. Из этого следует: Не суди книгу по ее обложке.

Какие у вас планы? Хотите дальнейших перемен?

— Кроме "стиля Барби" я зарабатываю как певица и сейчас готовлю три новые песни с видеоклипами. Что касается перемен, то в этом году я планирую сделать ринопластику, радикально изменить зубы и еще некоторые небольшие, безоперационные вмешательства… Я все еще на пути к своей мечте и путь этот будет долгим.