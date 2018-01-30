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    "Ангел, спустившийся с небес". Одесская Барби взрывает интернет

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    Валерия Лукьянова, получившая известность благодаря внешней схожести с куклой Барби, выложила новую порцию фото. Снимки быстро набирают "лайки" и комментарии.
    Украинская Барби Валерия Лукьянова
    Валерия Лукьянова/Instagram

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Валерия Лукьянова, известная как Одесская Барби и Аматуе, получила известность благодаря внешней схожести с куклой Барби.

    Девушка поделилась новыми фотографиями на странице в Instagram, за которой следят почти 310 тысяч подписчиков.

    Валерия Лукьянова/Instagram
    Украинская Барби Валерия Лукьянова

    "Порой мне кажется, что мое вдохновение не знает границ", — подписала она один из снимков.

    Валерия Лукьянова/Instagram
    Украинская Барби Валерия Лукьянова

    Каждый из снимков мгновенно набрал тысячи "лайков". Среди комментариев — "Ангел, спустившийся с небес", "Какая бомба-фигура", "Ты такая сексуальная", "Королева", "Красотка".

    Для усиления схожести Лукьянова использует увеличивающие радужку цветные контактные линзы и макияж, который обычно придумывает и наносит самостоятельно.

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    В 2007 году она стала обладательницей титула "Мисс Бриллиантовая корона Украины", а в 2012 году — интернет-сенсацией на Западе. По приглашению американского журнала мод V Magazine она приезжала в Нью-Йорк для фотосессии и интервью.

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