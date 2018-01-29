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    Фотоленты

    Красавица из Днепра поражает поклонников cвоими формами

    (обновлено: )238039
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения Мосиенко
    instagram.com/jenni_m_hanna

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    Жительница Днепра Евгения Мосиенко стала звездой Instagram, собрав 114 тысячи подписчиков. Девушка пропагандирует здоровый образ жизни, спорт и участвует в соревнованиях.

    Евгения занимается спортом с детства: в школе она играла в баскетбол, а в 16 лет пошла в тренажерный зал. 

    Уже через год красавица выступала на соревнованиях по пауэрлифтингу для начинающих. После школы она поступила в Днепропетровский государственный институт физической культуры, и стала работать помощником тренера.

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    В 2015 году Евгения впервые приняла участие в конкурсе "Мисс бикини Украина", и заняла 6 место среди 26 участниц.

    Сейчас она придерживается низкоуглеводной диеты и тренируется по 2 раза 6 дней в неделю.

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