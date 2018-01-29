Красавица из Днепра поражает поклонников cвоими формами

Жительница Днепра Евгения Мосиенко стала звездой Instagram, собрав 114 тысячи подписчиков. Девушка пропагандирует здоровый образ жизни, спорт и участвует в соревнованиях.

Евгения занимается спортом с детства: в школе она играла в баскетбол, а в 16 лет пошла в тренажерный зал.

Уже через год красавица выступала на соревнованиях по пауэрлифтингу для начинающих. После школы она поступила в Днепропетровский государственный институт физической культуры, и стала работать помощником тренера.

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В 2015 году Евгения впервые приняла участие в конкурсе "Мисс бикини Украина", и заняла 6 место среди 26 участниц.

Сейчас она придерживается низкоуглеводной диеты и тренируется по 2 раза 6 дней в неделю.

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