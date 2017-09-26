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    Фотоленты

    Горячая штучка. Американская бикини-модель стала звездой Instagram

    (обновлено: )432
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa
    instagram.com/lynaritaa

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    Американская модель Лина Перез рекламирует нижнее белье, что не удивительно, ведь девушка обладает роскошными формами.

    Популярность ей принес аккаунт в Instagram, где красотка выкладывает откровенные фото. Сейчас на аккаунт подписано почти три миллиона поклонников. Сама Лина не раз признавалась, что мечтала стать моделью с 14 лет.

    Напомним, британская рlus-size Диана Сирокай устроила фотосессию в стиле Ким Кардашьян, чем восхитила пользователей сети. Ее фото в белом откровенном купальнике, подобному тому, в котором позировала известная светская львица, принесло ей более 29 тыс лайков.

    Смотрите также: Ким Кардашьян шокировала резкой сменой имиджа

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